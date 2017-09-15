Vatan Şaşmaz oğlunun adını ölmeden önce koymuş !

Tuğba Özay, konuk olduğu UçanKuş TV’de yayınlanan "Canlı Masa" programında hem yakın arkadaşı Vatan Şaşmaz’ı andı hem de Vatan Şaşmaz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tuğba Özay, “Vatan Şaşmaz oğlunun adını “Asil” koyacaktı” dedi.

Yakın arkadaşı Vatan Şaşmaz'ın annesi Safiye Hanım'la konuştuğunu belirten Tuğba Özay, ünlü sunucunun ölmeden bir gün önce Ankara'da çocuğunun cinsiyetin öğrendiğin ve adını o anda belirlediğin açıkladı.

Tuğba Özay, "Vatan ölmeden br gün önce eş Yasemin'le Ankara'ya gitmiş ve bir oğlu olacağını öğrenmiş. Vatan hemen annesine mesaj atmış. Babaannesi torunun Asil Şaşmaz'la tanış demiş" şeklinde konuştu.