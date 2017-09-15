Galeriler Videolar
İstanbul 27°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108146
ALTIN
146.587
DOLAR
3.4320
STERLİN
4.6457
EURO
4.0974
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü,...
Boşanma davasından önce buluşalım dedi, gelmeyince yaraladı
Boşanma davasından önce buluşalım dedi,...
Kilis'te geçici iş için uzun kuyruklar oluştu
Kilis'te geçici iş için uzun...
Şehit edilen korucunun cenazesinde teröre tepki!
Korucunun cenazesinde teröre tepki!
PKK'nın tuzaklanan patlayıcıları düzenlenen operasyonla ele geçirildi
PKK'nın tuzaklanan patlayıcıları düzenlenen operasyonla...

Vatan Şaşmaz oğlunun adını ölmeden önce koymuş !

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz ile ilgili bir açıklamada yakın arkadaşı Tuğba Özay'dan geldi. Özay, katıldığı bir programda Vatan Şaşmaz'ın oğlunun adını koyduğunu söyledi ve o ismi açıkladı.

15 Eylül 2017 Cuma 10:58
Vatan Şaşmaz oğlunun adını ölmeden önce koymuş !

Tuğba Özay, konuk olduğu UçanKuş TV’de yayınlanan "Canlı Masa" programında hem yakın arkadaşı Vatan Şaşmaz’ı andı hem de Vatan Şaşmaz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tuğba Özay, “Vatan Şaşmaz oğlunun adını “Asil” koyacaktı” dedi.

Yakın arkadaşı Vatan Şaşmaz'ın annesi Safiye Hanım'la konuştuğunu belirten Tuğba Özay, ünlü sunucunun ölmeden bir gün önce Ankara'da çocuğunun cinsiyetin öğrendiğin ve adını o anda belirlediğin açıkladı.

Tuğba Özay, "Vatan ölmeden br gün önce eş Yasemin'le Ankara'ya gitmiş ve bir oğlu olacağını öğrenmiş. Vatan hemen annesine mesaj atmış. Babaannesi torunun Asil Şaşmaz'la tanış demiş" şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Podyumların yeni yıldızı İdo Tatlıses !
Podyumların yeni yıldızı İdo Tatlıses !
Sevilen oyuncu Abidin Yerebakan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi
Sevilen oyuncu Abidin Yerebakan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın yeni bombası belli oldu ; Ünlüler 'boks maçı yapacak' !..
Acun Ilıcalı'nın yeni bombası belli oldu ; Ünlüler 'boks maçı yapacak' !..
Cem Yılmaz Contemporary Istanbul'da beğendiği eseri 'param yok' diyerek almadı
Cem Yılmaz Contemporary Istanbul'da beğendiği eseri 'param yok' diyerek almadı
Zuhal Topal fuhuş operasyonunda yakalanan damat adayı hakkında ilk kez konuştu !
Zuhal Topal fuhuş operasyonunda yakalanan damat adayı hakkında ilk kez konuştu !
Uğur Işılak dizi oyuncusu oluyor !
Uğur Işılak dizi oyuncusu oluyor !
Şovmen Mehmet Ali Erbil'e büyük şok ; Diziden kovuldu !
Şovmen Mehmet Ali Erbil'e büyük şok ; Diziden kovuldu !
Bu da oldu ... Müge Anlı 2600 yıllık tarihi eseri buldu !
Bu da oldu ... Müge Anlı 2600 yıllık tarihi eseri buldu !
Ünlü şarkıcı Selena Gomez böbrek nakli ameliyatı olmuş !..
Ünlü şarkıcı Selena Gomez böbrek nakli ameliyatı olmuş !..
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim