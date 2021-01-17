Vartolu Sadettin Çukur'a geri dönüyor! Erkan Kolçak Köstendil yeniden Çukur'da!

Çukur Vartolu geri dönüyor!

Çukur 112. bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV'nin fenomen dizisinde haftalardır ayrılıklar devam ederken bir sürpriz yaşanarak Vartolu 'nun diziye geri döndüğü ortaya çıktı. Vartolu Sadettin'i canlandıran Erkan Kolçak Köstendil yeniden diziye dahil oluyor.

Çukur 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 112.bölümde neler olacak?

Çukur'un 112. bölüm fragmanı yayınladı. Vartolu'nun geri döndüğü ortaya çıktı. Fakat Vartolu tehlikeler içerisindedir. Çağatay'ın da geri dönmesi ise ortalığı karıştırmıştır. Çağatay ve Kulkan plan yaparak Çukur'a zarar vermek için bombalı tuzak kurarlar. Yamaç bir yandan ailesini de korumak zorundadır.

Çukur 111. bölümde neler oldu?

Erdenetler tüm mahalleye zehirli su dağıtarak zehirlemişti. Koçavalılar ise bu durum karşısında Cengiz Erdenet'in peşine düştü. Koçavalıların Cengiz Erdenet 'i bulması çok kısa sürdü. Cengiz Erdenet ise silahla kendi canına kıydı. Mustafa Avkıran böylelikle dizinin kadrosundan ayrılmış oldu. Yamaç ise bir yandan Nehir'in ani gidişi ile yıkıldı. Nehir Yamaç'tan hamileyken haber vermeden yurtdışına gitti. Çağatay Erdenet diziye geri dönerek kaldığı yerden Koçavalılarla mücadeleye devam edecek.

Cengiz Erdenet öldü!

Yamaç tarafından kaçırılan Cengiz intihar etti. Cengiz Erdenet tüm mahalleyi zehirlemiş ve kaçmıştı. Yamaç Cengiz'i yakalayarak ona teklifte bulundu. Ya mahalleyi zehirlediği gibi zehirlenerek ölecek ya da silahla vurularak ölecekti. Cengiz ise silahla kendini vurarak canına kıydı. Böylelikle Musafa Avkıran Çukur dizisine veda etmiş oldu.

Çağatay Erdenet geri döndü!

Koçovalı ve Erdenetler arasındaki mücadele tam gaz devam ediyor. Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay Erdenet diziye geri döndü. Çağatay ve Kulkan planlar yaparak Koçavalılar'a karşı beraber savaşmaya devam edecektir.

Diziyi izleyemeyenler, kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler Çukur 111.bölüm izle yazarak dizinin yayınlanan son bölümünü araştırıyor. Çukur dizisi 111. bölümü izlemek isteyenler Show TV resmi internet sitesi üzerinden, Puhu TV ve Youtube üzerinden izleyebilirler. Çukur her pazartesi Show TV'de saat 20:00'de ekranlara geliyor.





Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 16:22