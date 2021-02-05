Van’da Korkunç Kaza! 3 Ölü ve 7 Yaralı Var

Van’da korkunç bir olay yaşandı. Van Gürpınar’da yaşanan kazada 3 kişinin vefat haberi öğrenilirken 7 kişi ise feci kazayı yaralı olarak atlattı. Olay sabah saatlerinde yaşandı. Van Gürpınar’da meydana gelen olay 3 kişinin canını alırken çok sayıda insanı yaralı bıraktı. Gündüz saatlerinde meydana gelen olayın sürücünün dikkatsizliği sonucunda yaşandığı öğrenildi.

3 kişinin can verdiği 7 kişinin ise birçok yerinden yara aldığı inanılmaz trafik kazası Van Gürpınar’da erken saatlerde yaşandı. Meydana gelen korkunç kazanın dikkatsizlik sonucunda yaşandığı ortaya çıktı. Van Gürpınar ‘da kara yolunda seyir halinde olan ticari taksi ile bir araç birbiri ile çarpıştı. Araç sürücüsünün ismi ise henüz belirlenemedi. Ticari taksi ile ismi bilinmeyen araç sürücüsünün yaşadığı korkunç kaza 7 kişinin canını aldı. Van Gürpınar’da yol ayrımında yaşanan korkunç olayın dikkatsizlik sonucu yaşandığı öne sürüldü. Günün erken saatlerinde yaşanan feci olayda çarpışmanın etkisi ile araçlar ileriye savrulurken ortaya üzücü görüntüler çıktı. Yaşanan korkunç olayda iki aracın çarpışıp savrulduğunu gören vatandaşlar olayı hemen bildirdi. Van Gürpınar’da yaşanan kazaya şahit olan vatandaşlar bu durumu hemen 112 sağlık personeline ve 155’e bildirerek olaya yardım etmek istedi. Yapılan ihbar sonucu olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin geldiği öğrenildi. Yaşanan kazaya ilk müdahaleyi yapmak için gelen sağlık ekipleri olay yerinde ilk incelemeyi gerçekleştirdi. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede çarpışarak hurdaya dönem araç içinde bulunan 3 kişinin araba içinde sıkışarak can verdiği tespit edildi. Vatandaş tarafından yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri 7 yaralıyı tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı.

Kazayı yaralı olarak atlatan 7 kişi, olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Van Gürpınar’da sabah saatlerinde yaşanan olayda can veren 3 kişinin cansız bedenlerinin ise önce savcılık tarafından incelendi daha sonra morga kaldırıldığı öğrenildi.