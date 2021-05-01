Uyanış Büyük Selçuklu’dan Flaş Karar

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam etmekte olan Uyanış Büyük Selçuklu isimli televizyon dizisi projesi, oyuncuların sergilemiş olduğu başarılı performanslar ve etkileyici senaryosu ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Sevilen dizinin her yeni bölümde bol aksiyon dolu sahneleri ekranlara taşıyan Uyanış Büyük Selçuklu projesi 3 Mayıs Pazartesi akşamında 30. yeni bölümünü seyirci kitlesi ile buluşturacak. Ekranlara gelecek olan bu yeni bölümde hikaye açısından önemli gelişmeler yaşanacak ve hikayenin gidişi ile ilgili değişimler meydana gelecek. Sultan Melikşah tarafından alınan yeni karar Turan Şahı öfkelendirirken bu kararın ne olduğu da kemik izleyici kitlesi tarafından merak edildi.

TRT 1 ekranlarında hem yurtiçinde hem de yurtdışında milyonlarca izleyici tarafından izlenen ve ekranlara geldiği ilk günden beri zirveyi koruyan başarılı yapım Uyanış Büyük Selçuklu, 3 Mayıs Pazartesi gününde 30. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Anadolu'nun kapısını Türklere açan Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan'ın vefatı sonrasında tahta geçen Melikşah ve oğlu Sencer'in hikayesini anlatan dizinin yeni bölümü merak içerisinde bekleniyor.

Melikşah ikinci kez ordusu ile beraber Şelemzar önlerine vardığı zaman Tekiş ve Turan Şahin kendisinden önce davrandığını görüp Şelemzar’ı zapt ettiğine şahit olmuştu. Aynı zamanda Melikşah töre gereği olarak daha eskiden Tapara’ vermiş olduğu Şelemzar’ı kılıç hakkı olarak Tekiş’e bırakmak zorunda kalacak ve bu durum seyircilerin heyecanını artıracak.

Diğer taraftan Gevher ise bulunduğu konumu bahane edip bir Obalı olarak gördüğü Başulu’nun elini öpmeyi reddetmişti ve bu hareketi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Zübeyde ise saygısızlık olarak gördüğü Gevher’in bu tavrına öfkelenmişti. Gelecek bölümde yaşanacak gelişmeler ise merak konusu oldu ve seyirci kitlesi tarafından merak edildi.