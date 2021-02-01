Uyanış Büyük Selçuklu Yeni Bölüm Yeni Gelişmeler

TRT 1 ekranlarında Pazartesi akşamı seyirciler de buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisine yeni bir oyuncunun katılacağı öğrenildi. Sultan Melikşah karakterinin Buğra Gülsoy tarafından canlandırıldığı dizide Büyük Selçuklu İmparatorluğu dönemi anlatılmaktadır. Dizinin yapımcılığı Akli Film tarafından üstlenilmekte iken oyuncu kadrosuna yeni dahil olan isim ise tarihte olduğu gibi dizide de dengeleri yerinden oynatacak gibi gözükmekte.

Uyanış Büyük Selçuklu'nun başrolünü başarılı bir performans ile sergileyen Buğra Gülsoy'un yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Hatice Şendil, Mehmet Özgür ve Gürkan Uygun gibi birbirinden başarılı isimler de yer almaktadır. Sedat İnci'nin ise yönetmenliğini yaptığı dizide senaryo Serdar Özönalan ve Emre Konuk tarafından yazılmaktadır. Her Pazartesi yeni gelişmeler ve yeni heyecanlı olaylar ile izleyici kitlesi ile buluşan Uyanış Büyük Selçuklu'da yeni bir gelişme yaşanacağı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada da dizide Sultan Melikşah'ın kardeşi olan Melik Tekiş’in ortaya çıkacağına dair bir paylaşım yapıp kamuoyuna bilgi paylaşımında bulundu. Öyle ki diziye katılması planlanan bu karakterin tüm dengeleri değiştirmesi beklenirken Melik Tekiş karakterine de kimin hayat vereceği merak edildi.

Uyanış Büyük Selçuklu’ya katılan oyuncunun ismi Atılgan Gümüş. 45 yaşında olan oyuncu bugüne kadar pek çok sinema ve dizi filmde de yer alırken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Bugüne kadar Yalancı Romantik, Papatyam, Bıçak Sırtı, Beni Böyle Sev, 7 Numara, Birleşen Gönüller ve Kuruluş Osman gibi başarılı projelerde yer almış olan Atılgan Gümüş Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyuncunun hayat vereceği Melik Tekiş karakteri ise tarihimizde de dengeleri değiştirmiştir. Aynı zamanda karışıklıklara da neden olan bir isim olan Melik Tekiş, dizide yeni gelişmelere sebep olacak Sultan Melikşah'ın kardeşi rolünde oynayacak olan oyuncu ona karşı yapacağı ayaklanmalar ile tarihteki yerini almak için bekliyor. Dizinin 19. yeni bölümü izle 1 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında izleyicileri ile buluşmak için beklemekte.