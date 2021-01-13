Uyanış Büyük Selçuklu ile ilgili gerçekler!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT1 kanalının ilgi ve merakla takip edilen bir dizisi. Pazartesi akşamları televizyon ekranlarında yayınlanan dizi hayranları tarafından her hafta dikkatle izlenmekte. Oyuncuların performansları dikkat çekerken savaş sahneleri ise beğeni topluyor. Peki dizi ile ilgili bilinmeyen gerçek ne? İşte bu sorunun cevabı ve haberimizin detayları…

Sevilen dizinin yapımcısı Emre Konuk Uyanış Büyük Selçuklu’nun yapım aşaması ile ilgili detayları anlattı. Dizinin yapımı ile ilgili detaylara da yer veren Konuk merak edilenleri açıkladı.

Uyanış Büyük Selçuklu TRT1 ekranlarında ilk yayınlandığı günden beri yüksek izlenme oranlarına ulaşıyordu. İlgi ile takip edilmekte olan dizinin sahneleri ve oyuncuların performansları da dikkat çekmeye devam ederken özellikle savaş sahneleri izleyiciler tarafından takdir ediliyor.

Pazartesi akşamları televizyonlarda yer alan dizinin reytingleri oldukça başarılı. Üstelik kategoriler içerisinde birincilikleri oluyor. Dizinin yapımcısı ise çok uzun bir hazırlık döneminden geçtiklerini sonrasında yayın yapıldığını açıklarken perke arkası ile ilgili merak edilenleri de izleyicilerin yorumuna sunuyor.

Emre Konuk, 3 yıllık bir çalışmadan söz ederken ilk iki yıl için hikayenin araştırıldığını ve senaryo oluşumu ile geçtiğini, kalan iki yılın da oyuncu seçimi, kostüm ve eğitimler ile sürdürüldüğünü belirtiyor. Büyük Selçuklu Devleti’nin dönemini yansıtmak için çok ciddi bir dekor hazırlığı olduğunu belirten yapımcı, kendi ekibi ve TRT1’in katkılarından söz ediyor. Güçlü finansal destekler ile hayata geçirilen proje, birçok hayalin de gerçek olmasını sağladı. İsfahan Sarayı’nı neredeyse gerçeği ile aynı olarak yaptıklarını anlatan Konuk, içeri girildiği anda kapılar, avlular ve odalara açılan koridorlar ike birebir olarak saray inşa edildiğini belirtiyor. 60 hane, Bizans Kalesi ve 50 çadırlık bir oba da yapıldığını söyleyen yapımcı bunların çok büyük bir yatırım olduğuna da dikkat çekti.

Nizamülmülk karakterini ise oyuncu Mehmet Özgür canlandırırken oldukça başarılı bir çalışmaya imza atmakta. Buğra Gülsoy Melikşah karakterini başarı ile sergilerken, Sevda Erginci ise Turna karakteri ile dikkatleri üzerinde topluyor. Dizinin tüm oyuncu kadrosu başarı ile anılırken sevilen dizi her hafta yüksek reyting oranlarını korumakta.