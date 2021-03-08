Üsteğmen Kara Fatma'nın hikayesi film olacak!

Kurtuluş Savaşı boyunca cepheden cepheye koşan ve çavuşluk rütbesiyle başladığı askerliği üsteğmen olarak tmamlayan Erzurumlu Kara Fatma'nın hayatı filme knu olacak. Filmin senaryosunu araştırmacı yazar İlknur Bektaş üstlenecek. Konuyla ilgili açıklama "Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma, Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneğinden" geldi. Kocaeli Üniversitesi'nin de desteklediği yapımla ilgili açıklama yapan Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Bektaş, vatanın kurtarılmasında kadınların gösterdiği büyük emekten bahsetti.

İlknur Bektaş: "Mücadelenin kahramanlarını unutmamak lazım"

Kurtuluş Savaşı boyunca kadınların gösterdiği çabayı daha fazla anlatmak istediklerine değinen Bektaş, duyuruyu yapmak için 8 Mart Kadınlar Günü'nü beklediklerini kaydetti. Dernek Başkanı İlknur Bektaş; üsteğmen Kara Fatma'nın dışında Bigadiçli Nazife, Gördesli Makbule, Rahime Kaptanı, Kılavuz Hatice'yi, Nene Hatunu ve Halime Çavuşu da unutmamak gerektiğini bildirdi. Üsteğmen Fatma Kara ile onun çevresindeki savaşçıların mücadelesinin anlatılacağını kaydeden Bektaş, sanal süper kahramanlar yerine gerçek kahramanları çocuklara tanıtmak istediklerini ifade etti.

Filmle ilgili konuşan yapımcı Galip Güner, çocukların Kurtuluş Savaşı'ndaki etkilerinin anlatıldığı Taş Mektep isimli filmi 2013 yılında kendilerinin yaptığını hatırlattı. Erzurumlu Kara Fatma'nın hikayesinin şimdiye kadar sinemada yer almadığını belirten Güner, filmin büyük iz bırakacağına inandıklarını kaydetti. Türk kadınlarıyla gurur duyduklarını belirten Bektaş, Kurtuluş Savaşı boyunca kadınların ne kadar cesurca savaştığını göstereceklerini aktardı. Filmin senaryosunu kaleme alan İlknur Bektaş'ın "Milli Mücadele'de bir kadın üsteğmen: Kara Fatma" adlı bir kitap yazdığı hatırlatıldı.

Kara Fatma kimdir?

Kurtuluş Savaşı'nda 3 yıl boyunca yüzlerce kişiden oluşan bir müfrezeyi yöneten Kara Fatma (Fatma Seher Erden), 1888 yılında Erzurum'da doğdu. Asker olan eşiyle birlikte Balkan Savaşı yıllarında (1912-1913) Edirne'ye yerleşen Kara Fatma'nın eşi, 1'inci Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde şehit düşünce sahneye Kara Fatma çıktı. Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal Paşa ile görüşen ve savaşa katılmak isteyen Kara Fatma'ya üsteğmen rütbesi verilir. Savaşta üç yıl boyunca 300 kişilik müfrezenin komutanı olan Kara Fatma, savaşmanın dışında yaralılara bakmak ve yemek yapmak gibi pek çok görev üstlendi. Savaşta gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle İstiklal Madalyası verilen Kara Fatma'ya Erden soyadı verildi. Kendisine bağlanan 170 liralık maaşı Kızılay'a bağışlayan Fatma Seher, 2 Temmuz 1955'te 67 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.