Usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybettik!

Seksenler'in Fehmi Baba'sı ünlü oyuncu Rasim Öztekin (62), pazar günü öğle saatlerinde kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Beykoz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Öztekin, daha sonra Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne sevkedilmişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen usta oyuncu kurtarılamadı. Ünlü oyuncunun ölümü sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Usta oyuncuya 14 yıl önce kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu.

Kavuğu Ferhan Şensoy'dan aldı, Şevket Çoruh'a teslim etti!

Tiyatro dünyasında bir geleneğe dönüşen kavuk tesliminde Kel Hasan Efendi'nin kavuğu önce İsmail Dümbüllü'ye geçmişti. İsmail Dümbüllü'den Münir Özkul'a ve oradan Ferhan Şensoy'a geçen kavuk daha sonra Rasim Öztekin'e takdim edilmişti.

Kavuğun emanet edildiği 5'inci kişi olan Öztekin, kavuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Kavuğu aldıktan kısa süre sonra rahatsızlanan ve sahnelere çıkamayan Öztekin, "en mağdur kavuklunun kendisi olduğunu" belirtmişti. Öztekin, daaha sonra kavuğu Arka Sokaklar'da Mesut komiser rolünü canlandıran Şevket Çoruh'a teslim etmişti.

Babasının rahatsızlanması sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan kızı oyuncu Pelin Öztekin sosyal medyadan duygu dolu bir açıklama yapmıştı. Henüz babasının ölümüyle ilgili bir paylaşımda bulunmayan Pelin Öztekin, babasının rahatsızlanmasının ardından kan aradıklarını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çoook seviliyorsun Babiş. Bir an önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfedeceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çoook seviyorum."