Usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybettik!

Seksenler'in Fehmi Baba'sı ünlü oyuncu Rasim Öztekin (62), pazar günü öğle saatlerinde kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Beykoz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Öztekin, daha sonra Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne sevkedilmişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen usta oyuncu kurtarılamadı. Ünlü oyuncunun ölümü sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Usta oyuncuya 14 yıl önce kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu.
Kavuğu Ferhan Şensoy'dan aldı, Şevket Çoruh'a teslim etti!
Tiyatro dünyasında bir geleneğe dönüşen kavuk tesliminde Kel Hasan Efendi'nin kavuğu önce İsmail Dümbüllü'ye geçmişti. İsmail Dümbüllü'den Münir Özkul'a ve oradan Ferhan Şensoy'a geçen kavuk daha sonra Rasim Öztekin'e takdim edilmişti.
Kavuğun emanet edildiği 5'inci kişi olan Öztekin, kavuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Kavuğu aldıktan kısa süre sonra rahatsızlanan ve sahnelere çıkamayan Öztekin, "en mağdur kavuklunun kendisi olduğunu" belirtmişti. Öztekin, daaha sonra kavuğu Arka Sokaklar'da Mesut komiser rolünü canlandıran Şevket Çoruh'a teslim etmişti.
Babasının rahatsızlanması sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan kızı oyuncu Pelin Öztekin sosyal medyadan duygu dolu bir açıklama yapmıştı. Henüz babasının ölümüyle ilgili bir paylaşımda bulunmayan Pelin Öztekin, babasının rahatsızlanmasının ardından kan aradıklarını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Çoook seviliyorsun Babiş. Bir an önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfedeceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çoook seviyorum."
Rasim Öztekin kimdir?
1959 yılında istanbul'da doğan Rasim Öztekin, Galatasaray Lisesi'nin ardından eğitimine İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda devam etmş ve buradan mezun olmuştu. Profesyonel tiyatroya Ferhan Şensoy'un "Ortaoyuncular" topluluğunda başlayan Öztekin, Kel hasan Efendi'nin kavuğunu Ferhan Şensoy'dan tslim almıştı. Kariyerinde birçok müzikal, tiyatro oyunu, sinema ve dizi projesinde yer alan Rasim Öztekin, tiyatronun en büyük isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu.
Oynadığı bazı tiyatro eserleri
Usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in oynadığı bazı tiyatro oyunları "Şahları da Vururlar", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı", "İçinden Tramvay Geçen Şarkı", "İstanbul’u Satıyorum", "Muzır Müzikal", "Soyut Padişah" ve "Güle Güle Godot" adlı oyunlardır. Kariyerinde 19 filmde rol alan Öztekin, 18 Tv dizisi ve 3 müzikal projesinde de yer almıştı.
Aldığı Ödüller
- En İyi Oyuncu
Altan Erbulak Ödülleri (1988)
- Yılın En Başarılı Oyuncusu
İsmail Dümbüllü Ödülleri (1995)
- Komedi ve Müzikal Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Afife Tiyatro Ödülleri (2003)
- En Kaliteli Sanatçı Ödülü
KALDER Ödülleri (2010)
- Yılın Nasrettin Hocası (2011)
Rol aldığı filmler
- Baba Parası - 2020
- Dijital Esaret - 2019
- Çalgı Çengi İkimiz - 2017 (Bünyamin)
- Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015 (İsmail)
- Bak Hele Bak - 2015 (Sunucu)
- Mandıra Filozofu - 2014 (Cavit)
- Düğün Dernek - 2013 (İsmail)
- Vay Arkadaş - 2010
- Gelecekten Bir Gün - 2010 (Canal)
- Kanal-İ-Zasyon - 2009
- Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009
- Kabadayı - 2007 (Sürmeli)
- Kapılara Dikkat - 2006
- Balıketi - 2006
- Şans Kapıyı Kırınca - 2004
- Pardon - 2004 (Muzaffer)
- Aktör Eskisi - 2004
- G.O.R.A. - 2003 (Bob Marley Faruk)
- Bay E - 1995
- Türk Tutkusu - 1994
- Tersine Dünya - 1993
- Kurt Kanunu - 1991
- Arabesk - 1988
- 72. Koğuş - 1987
- Bir Günlük Aşk - 1986
Rol aldığı diziler
- Ev Yapımı - 2020 (Bașrol oyuncu)
- Görevimiz Komedi - 2018 (Bașrol oyuncu)
- Klavye Delikanlıları - 2017 (17. bölüm, Başrol oyuncu)
- İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu)
- Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu)
- Seksenler - 2012-2017/2019-2021 (Başrol Oyuncusu)
- Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi)
- Komedi Türk - 2008
- Eyvah Halam - 2008
- Suç Dosyası - 2007
- Güzel Günler - 2007
- Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006
- Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme)
- Hırsız Polis - 2005
- Dolunay - 2005
- Ev Hali - 2002
- Yeni Hayat - 2001
- Paşa Baba Konağı - 2000
- Kızım Osman - 1998
- Başka İstanbul Yok - 1996
- Boşgezen ve Kalfası - 1995
- Varsayalım İsmail - 1991
- Köşe Dönücü - 1983
- Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987
- Eğrisiyle-Doğrusu - 1988