Usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybettik!

Seksenler'in Fehmi Baba'sı ünlü oyuncu Rasim Öztekin (62), pazar günü öğle saatlerinde kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Beykoz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Öztekin, daha sonra Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne sevkedilmişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen usta oyuncu kurtarılamadı. Ünlü oyuncunun ölümü sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Usta oyuncuya 14 yıl önce kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu.

Kavuğu Ferhan Şensoy'dan aldı, Şevket Çoruh'a teslim etti!

Tiyatro dünyasında bir geleneğe dönüşen kavuk tesliminde Kel Hasan Efendi'nin kavuğu önce İsmail Dümbüllü'ye geçmişti. İsmail Dümbüllü'den Münir Özkul'a ve oradan Ferhan Şensoy'a geçen kavuk daha sonra Rasim Öztekin'e takdim edilmişti.

Kavuğun emanet edildiği 5'inci kişi olan Öztekin, kavuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Kavuğu aldıktan kısa süre sonra rahatsızlanan ve sahnelere çıkamayan Öztekin, "en mağdur kavuklunun kendisi olduğunu" belirtmişti. Öztekin, daaha sonra kavuğu Arka Sokaklar'da Mesut komiser rolünü canlandıran Şevket Çoruh'a teslim etmişti.

Babasının rahatsızlanması sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan kızı oyuncu Pelin Öztekin sosyal medyadan duygu dolu bir açıklama yapmıştı. Henüz babasının ölümüyle ilgili bir paylaşımda bulunmayan Pelin Öztekin, babasının rahatsızlanmasının ardından kan aradıklarını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çoook seviliyorsun Babiş. Bir an önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfedeceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çoook seviyorum."

1959 yılında istanbul'da doğan Rasim Öztekin, Galatasaray Lisesi'nin ardından eğitimine İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda devam etmş ve buradan mezun olmuştu. Profesyonel tiyatroya Ferhan Şensoy'un "Ortaoyuncular" topluluğunda başlayan Öztekin, Kel hasan Efendi'nin kavuğunu Ferhan Şensoy'dan tslim almıştı. Kariyerinde birçok müzikal, tiyatro oyunu, sinema ve dizi projesinde yer alan Rasim Öztekin, tiyatronun en büyük isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Oynadığı bazı tiyatro eserleri

Usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in oynadığı bazı tiyatro oyunları "Şahları da Vururlar", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı", "İçinden Tramvay Geçen Şarkı", "İstanbul’u Satıyorum", "Muzır Müzikal", "Soyut Padişah" ve "Güle Güle Godot" adlı oyunlardır. Kariyerinde 19 filmde rol alan Öztekin, 18 Tv dizisi ve 3 müzikal projesinde de yer almıştı.

Aldığı Ödüller

En İyi Oyuncu

Altan Erbulak Ödülleri (1988)

Yılın En Başarılı Oyuncusu

İsmail Dümbüllü Ödülleri (1995)

Komedi ve Müzikal Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Afife Tiyatro Ödülleri (2003)

En Kaliteli Sanatçı Ödülü

KALDER Ödülleri (2010)

Yılın Nasrettin Hocası (2011)

Rol aldığı filmler

Baba Parası - 2020

Dijital Esaret - 2019

Çalgı Çengi İkimiz - 2017 (Bünyamin)

Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015 (İsmail)

Bak Hele Bak - 2015 (Sunucu)

Mandıra Filozofu - 2014 (Cavit)

Düğün Dernek - 2013 (İsmail)

Vay Arkadaş - 2010

Gelecekten Bir Gün - 2010 (Canal)

Kanal-İ-Zasyon - 2009

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009

Kabadayı - 2007 (Sürmeli)

Kapılara Dikkat - 2006

Balıketi - 2006

Şans Kapıyı Kırınca - 2004

Pardon - 2004 (Muzaffer)

Aktör Eskisi - 2004

G.O.R.A. - 2003 (Bob Marley Faruk)

Bay E - 1995

Türk Tutkusu - 1994

Tersine Dünya - 1993

Kurt Kanunu - 1991

Arabesk - 1988

72. Koğuş - 1987

Bir Günlük Aşk - 1986

Rol aldığı diziler

Ev Yapımı - 2020 (Bașrol oyuncu)

Görevimiz Komedi - 2018 (Bașrol oyuncu)

Klavye Delikanlıları - 2017 (17. bölüm, Başrol oyuncu)

İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu)

Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu)

Seksenler - 2012-2017/2019-2021 (Başrol Oyuncusu)

Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi)

Komedi Türk - 2008

Eyvah Halam - 2008

Suç Dosyası - 2007

Güzel Günler - 2007

Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006

Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme)

Hırsız Polis - 2005

Dolunay - 2005

Ev Hali - 2002

Yeni Hayat - 2001

Paşa Baba Konağı - 2000

Kızım Osman - 1998

Başka İstanbul Yok - 1996

Boşgezen ve Kalfası - 1995

Varsayalım İsmail - 1991

Köşe Dönücü - 1983

Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987

Eğrisiyle-Doğrusu - 1988

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 08:37