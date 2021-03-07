Usta oyuncu Rasim Öztekin'den üzücü haber

62 yaşındaki tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin'in bugün öğle saatlerinde fenalaştığı belirtildi.

Yaşadığı kalp kriz sebebiyle kalbi tamamen duran usta sanatçı Rasim Öztekin, ivedilikle Beykoz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Dotorların yaptığı müdahale sonrası yaşama döndürülen büyük sanatçı Rasim Öztekin'in, kapsamlı tedavisi için Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde tedavisine başlanan Rasim Öztekin'in sağlık durumuna ilişkin edinilen bilgiler, sevenlerini ve hayranlarını sevindirdi.

Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Rasim Öztekin, 17 sene önce de kalp yetmezliği tanısı ile ameliyata alınmış ve 2018 senesinde kalp pili değiştirilmişti.