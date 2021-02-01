Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti! Atilla Pekdemir Kimdir, Hangi Dizilerde Filmlerde Oynadı?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılan başsağlığı mesajı ile usta oyuncu Atilla Pekdemir’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ve koronavirüsü yeni atlatan Pekdemir’in vefat haberi sevenlerini üzdü. Pek çok sinema ve dizi projelerinde yer alan Pekdemir tiyatro oyunculuğu ve yönetmenliği de yapıyordu. Son olarak Emanet, Hercai gibi dizilerde ve Düğün Dernek, Ailecek Şaşkınız gibi filmlerde rol alan Atilla Pekdemir’in hayatı ve rol aldığı diziler merak ediliyor.
Atilla Pekdemir 2 yıldır akciğer kanseri ile mücadele ediyordu. Kısa bir süre önce koronavirüse yakalanan Pekdemir koronavirüsü atlatmıştı. Vefat haberinin alınmasının ardından Atilla Pekdemir’in hayatı ve biyografisi merak edilmeye başladı.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Atilla Pekdemir sadece oyunculuk değil tiyatrolarda yönetmenlik de yapıyordu.ATİLLA PEKDEMİR KİMDİR?
Atilla Pekdemir 10 Şubat 1943 yılında Giresun'da doğmuştur. 1959-1960 yılları arasında Ankara Hukuk Fakültesine girmiş fakat 1963 yılında konservatuar kazanınca hukuk eğitimine ara vermiştir. Kazandığı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 1968 yılında mezun olmuştur.
5 arkadaşı ile birlikte 1963 yılında Grup-6 tiyatrosunu kurdu ve Türkiye'de ilk Brecht oyununu sergileyen kişi oldu. Almanya-Erlangen Milletlerarası Tiyatro Festivali'nde Keşanlı Ali Destanı oyununda Ali rolüne hayat verdi.
Gülriz Sururi-Engin Cezzar, Minur Özkul Tiyatrosu, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner, Üç Maymun Kabare, Deve Kuşu Kabare, Levent Kırca, Sadri Alışık Tiyatroları'nda da oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Pekdemir gerçek bir ustaydı.
ATİLLA PEKDEMİR’İN OYNADIĞI SİNEMA VE DİZİLER
- Emanet (Osman, TV Dizisi 2020)
- Hercai (Yusuf Ağa, TV Dizisi 2019-2020)
- Ailecek Şaşkınız (Muzaffer'in Babası, Sinema Filmi 2018)
- Enes Batur Gerçek Kahraman Nevzat, Sinema Filmi 2018)
- Bizim Hikaye (Avukat, TV Dizisi 2019)
- Çalgı Çengi İkimiz (Döşemeci Numan Usta, TV Dizisi 2017)
- Adam ve Çocuk (TV Filmi 2016)
- Oğlan Bizim Kız Bizim (Barış’ın babası, TV Dizisi 2016)
- Adını Sen Koy (Ökkeş, TV Dizisi 2016)
- Acı Aşk (TV Dizisi 2015-2016)
- Düğün Dernek 2: Sünnet (Saffet'in Babası, Sinema Filmi 2015)
- Vay Başıma Gelenler 2,5 (Sinema Filmi 2014)
- Yeşil Deniz (Ağacın Altındaki Dayı, TV Dizisi 2014)
- Yedikule Hayat Yokuşu (Hayri Baba, TV Dizisi 2014)
- Otisabi (Nejat Amca, TV Dizisi 2013)
- Nizama Adanmış Ruhlar (Yakup, TV Dizisi 2014-2015)
- Ben Onu Çok Sevdim (Lütfi Kırdar, TV Dizisi 2013)
- Aramızda Kalsın (Kasım, TV Dizisi 2013-2014)
- Yol Ayrımı (TV Dizisi, 2012)
- Zehirli Sarmaşık (Ahmet Baba, TV Dizisi 2011)
- Umutsuz Ev Kadınları (Kemalettin, TV Dizisi 2011-2013)
- Farklı Desenler (Emniyet Müdürü, TV Dizisi 2011)
- Yangın Var (Şirmen Dayı, Sinema Filmi 2011)
- Kirli Oyunlar (Kapolyon, TV Filmi 2011)
- Çok mu Komik? (Mamoş, Sinema Filmi 2010)
- Hür Adam (Hakim Ali Rıza, Sinema Filmi 2010)
- Sultan Avrupa'da (Prens Pismarcık, Sinema Filmi 2009)
- Devrim Arabaları (Merkez Lokantacı, Sinema Filmi 2008)
- Gece Gündüz (Enis Bey, TV Dizisi 2008)
- Zoraki Koca (Nazif, TV Dizisi 2007)
- Kabadayı (Battal, Sinema Filmi 2007)
- Arka Sıradakiler (Fikret, TV Dizisi 2007)
- Beşinci Boyut (Doktor, TV Dizisi 2005)
- Acı Günler (TV Filmi 2005)
- Kalp Gözü (TV Dizisi 2004)
- Cennet Mahallesi (Hururi, TV Dizisi 2004)
- Kurtlar Vadisi (Doktor, TV Dizisi 2003)
- Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi 2002)
- Güz Gülleri (TV Dizisi 2001)
- Hayatım Roman (Kahveci, TV Dizisi 2000)
- Fırat (Sadık, TV Dizisi 1997)
- Olacak O Kadar (TV Dizisi 1986)
- Vay Başımıza Gelenler (Naim, Sinema Filmi 1979)
- Aslan Bacanak (Muavin Nazmi, Sinema Filmi 1977)