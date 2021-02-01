Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti! Atilla Pekdemir Kimdir, Hangi Dizilerde Filmlerde Oynadı?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılan başsağlığı mesajı ile usta oyuncu Atilla Pekdemir’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ve koronavirüsü yeni atlatan Pekdemir’in vefat haberi sevenlerini üzdü. Pek çok sinema ve dizi projelerinde yer alan Pekdemir tiyatro oyunculuğu ve yönetmenliği de yapıyordu. Son olarak Emanet, Hercai gibi dizilerde ve Düğün Dernek, Ailecek Şaşkınız gibi filmlerde rol alan Atilla Pekdemir’in hayatı ve rol aldığı diziler merak ediliyor.

Atilla Pekdemir 2 yıldır akciğer kanseri ile mücadele ediyordu. Kısa bir süre önce koronavirüse yakalanan Pekdemir koronavirüsü atlatmıştı. Vefat haberinin alınmasının ardından Atilla Pekdemir’in hayatı ve biyografisi merak edilmeye başladı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Atilla Pekdemir sadece oyunculuk değil tiyatrolarda yönetmenlik de yapıyordu.

Atilla Pekdemir 10 Şubat 1943 yılında Giresun'da doğmuştur. 1959-1960 yılları arasında Ankara Hukuk Fakültesine girmiş fakat 1963 yılında konservatuar kazanınca hukuk eğitimine ara vermiştir. Kazandığı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 1968 yılında mezun olmuştur.

5 arkadaşı ile birlikte 1963 yılında Grup-6 tiyatrosunu kurdu ve Türkiye'de ilk Brecht oyununu sergileyen kişi oldu. Almanya-Erlangen Milletlerarası Tiyatro Festivali'nde Keşanlı Ali Destanı oyununda Ali rolüne hayat verdi.

Gülriz Sururi-Engin Cezzar, Minur Özkul Tiyatrosu, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner, Üç Maymun Kabare, Deve Kuşu Kabare, Levent Kırca, Sadri Alışık Tiyatroları'nda da oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Pekdemir gerçek bir ustaydı.

ATİLLA PEKDEMİR’İN OYNADIĞI SİNEMA VE DİZİLER