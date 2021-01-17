Usta Oyuncu Ekrem Gökkaya Hayatını Kaybetti!

Yeşilçam’ın usta oyuncularından biri olan Ekrem Gökkaya’dan kötü haber geldi. Türk sinemasına adının başarıyla yazdırmış ustalardan biri olan Ekrem Gökkaya kanser tedavisi görüyordu. Fakat bugün üzücü haber geldi ve hayatını kaybetti. Ekrem Gökkaya kimdir, kaç yaşındaydı?

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Ekrem Gökkaya, başarılı oyunculuğu ile kendisinden sıkça söz ettirmişti. Döneminin Yeşilçam oyuncularından biri olan Gökkaya 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kanser tedavisi gören Gökkaya’nın durumunun ağırlaştığı ve sonunda savaşı kaybettiği açıklandı.

Tedavisi devam eden usta oyuncu 4 gün önce ağırlaşması sonucunda Bartın Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gökkaya’dan ise bugün haber geldi. Ölüm haberi ise sadece yakınlarını değil hem sevenlerini hem de sanat camiasını hüzün oldu.

EKREM GÖKKAYA KİMDİR?

Ekrem Gökkaya 1934 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Konya doğumlu olan Ekrem Gökkaya ortaokul yıllarında ailesi ile birlikte İstanbul’a gelmiştir. Üsküdar Paşa kapı Orta Okulu’nu bitiren Gökkaya, İstanbul Erkek Lisesinde eğitimine devam etmiştir. Daha sonra ise Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde çalışmış ve 6 yıl boyunca memur olarak görev almıştır.

Lise yıllarında oyunculuk ile tanışan Gökkaya, ilk kez sahneye 1959 yılında çıktı. Ömrüm Böyle Geçti filminde usta oyuncu, Göksel Arsoy, Kenan Pars ve Öztürk Serengil gibi isimlerle tanışma fırsatı buldu.

Kariyerinin zirve noktalarından biri ise 1992 yılında Kemal Sunal’ın baş rolünde yer aldığı “Koltuk Belası” filmi oldu. Aynı zamanda Gökkaya birçok filmde yapım yönetmeni olarak da yer aldı.

Ekrem Gökkaya ise Alev Gökkaya ile evlidir. Eşi ile Bartın’da yaşamaktaydı.

EKREM GÖKKAYA’NIN OYNADIĞI FİMLER

1959 yılında Ömrüm Böyle Geçti filmi ile sahne hayatına başlayan Gökkaya, 1969 yılında Turist Ömer Arabistan’da filminde yer aldı. 1972 yılında yine ev sevilen filmlerden biri olan Keloğlan’la Can Kız yapımında yer aldı.

1974 yılında Şeytan ve 1975 yılında Kılıç Aslan filmlerinde oynadı.

1978 yılında Avanak Apdi ve 1979 yılında Korkusuz Korkak filmlerinde sahne aldı.

1980 yılında Gerzek Şaban ve 1984 yılında da Atla Gel Şaban filminde yer aldı.