Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi kim? Gamze Okutucu kimdir?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı adlı dizide başrol oynayan Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açarak magazin dünyasına bomba gibi düştü. Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi ile beraber resmini paylaşarak aşkını duyurdu. Peki Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi kim?

Yakışıklı oyuncunun sevgilisinin kim olduğu merak edilirken sevgilisinin menajeri olduğu ortaya çıktı. Uraz Kaygılaroğlu'nun menajeri Gamze Okutucu ile birlikte aşk yaşadığı öğrenildi.

Uraz Kaygılaroğlu menajeri ile aşk yaşıyor!

Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabi üzerinden aşkını ilan ederek sevgilisi ile çekilmiş sarmaş dolaş resimlerini yayınladı. Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin kim olduğu ise merak konusu oldu. Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi aynı zamanda menajerliğini yapan Gamze Okutucu olduğu öğrenildi.

Uraz Kaygılaroğlu Melis İşiten ile 5 yıl evli kaldıktan sonra 2019 yılında boşanmıştı. Daha sonralarda Mehtap Algül ve Aslı Enver ile adı aşk iddialarına karışmıştı.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunudur. İspanya'da yüksek eğitimini tamamlamıştır. Önem Günal Menajerlik ajansında basın danışmanlığı ve menajerlik yapıyor.

Uraz Kaygılaroğlu kimdir?

30 Haziran 1987 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiştir.İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Birçok dizi ve filmde yer almıştır. 2014 yılında Melis İşiten’le dünya evine giren Uraz Kaygılaroğlu'nun Ada adında bır kızı bulunmaktadır. Melis İşiten'le 2019 yılında boşanmışlardır. Yer aldığı projelerden bazıları şunlardır;

Diziler: Pis Yedili ,Harem, Sefirin Kızı ,Aynen Aynen, Masum Değiliz ,Baba Candır, Yedi Güzel Adam, Es Es, Arka Sokaklar, Klavye Delikanlıları, Ailemin Başına Gelenler, Eski Hikaye, Milyonda Bir, Ege'nin Hamsisi, Feminen Ağa.

Filmler: Eltilerin Savaşı, Mezuniyet ,Dönerse Senindir ,Ejder Kapanı, Çakallarla Dans 5, Karakomik Filmler, Nerde Kalmıştık, Bamsı Beyrek, Sen Kiminle Dans Ediyorsun?

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Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 19:40