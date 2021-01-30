Uraz Kaygılaroğlu Yeni Dizisini Açıkladı!

Uraz Kaygılaroğlu’nun da oyuncu kadrosunda bulunduğu Pazartesi akşamları ekranlara gelen Sefirin Kızı büyük bir değişim yaşamaya doğru gidiyor. Neslihan Atagül gibi Uraz Kaygılaroğlu’nun da Sefirin Kızı projesine veda ettiği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Diziye dahil olan Tuba Büyüküstün ile Sefirin Kızı artık bambaşka bir yola doğru ilerlemek için hazır bekliyor. Bodrum’dan İstanbul’a dönen Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz’ın evinden çıkarken kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Sefirin kızı hakkında her şeyin iyi olduğu haberini veren ünlü oyuncu Neslihan Atagül için de sağlığının iyiye doğru gittiğini açıkladı. Bununla birlikte yeni dizi projesinin ilk haberini hayranları ile paylaşan Uraz Kaygılaroğlu, sevenlerini mutlu etti. Peki Uraz Kaygılaroğlu’nun yeni dizisinin adı ne? Oyuncunun rol alacağı bir sonraki proje merak edilirken o ise sorulan sorulara yanıtlar verdi. İşte detaylar…

Bodrum’da çekimleri biten Uraz Kaygılaroğlu İstanbul’a döndükten sonra Cem Yılmaz ile bir buluşma gerçekleştirdi. Yılmaz bu durum hakkında proje konuştukları mesajını verirken Netflix için hazırlanan Ersan Kuneri isimli projede ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun da rol alacağı haberine ulaşıldı. Cem Yılmaz ile evde buluşan Kaygılaroğlu, çıkışta kameralara yakalandı. Sefirin Kızı hakkında her şeyin güzel olduğu haberini veren ünlü oyuncu Neslihan Atagül’ün rahatsızlığı sorulduğunda ise kendisinin dinlendiğini ve sağlık durumunun da iyiye gittiği haberini verdi.

Menajerlik ajansında çalışan Gamze Okutucu ile adı aşk haberlerine karışan oyuncu, bu iddiaların doğru olmadığına yönelik açıklamalar yaptı. aynı zamanda Erşan Kuneri’nin dizi yapma hazırlığında olduğunu ifade eden ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, o iş için inşallah beraber olacağız açıklamalarında bulundu. Bu şekilde yeni projesi ile ilgili ilk haberi hayranları ile paylaşan oyuncu sevenlerini mutlu etti.