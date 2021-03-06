Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşk itirafı!

Bir süre önce Sefirin Kızı dizinden ayrılan genç oyuncu Uraz Kaygılaroğlu (33), aşk dedikodularıyla gündeme geliyor. Adı Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç (36) ile anılan Uraz Kaygılaroğlu sonunda aşkını ilan etti. Bir süredir ortalıkta dolaşan dedikodular da böylece doğrulanmış oldu. Istagram hesabının hikaye kısmından "Uyanmam" adlı şarkıyı paylaşan Uraz Kaygılaroğlu, hikayeye Berrak Tüzünataç'ı da ekledi.

Uyanmam şarkısının sözleri!

Kaygılaroğlu'nun bu paylaşımının ardından dedikodu kazanı kaynadı. Şarkının içeriği nedeniyle bunun bir aşk ilanı olduğu kaydedildi.Bir süre önce eşi Melis İşiten'den ayrılan Kaygılaroğlu hakkında "Bunlar da bir dakika beklemiyor" yorumları yapıldı. Birkan Nasuhoğlu ile Nova Norda'nın ortak çalışması olan "Uyanmam" adlı şarkının sözleri şöyle:

"Bir düş gördüm, sen ben vardık, gamsız bomboş hovardaydık. Bir aydınlık dünyadaydık. Savaş yoktu, telaş korku, bilen yoktu. Haberler hep umutluydu. Sevişmek tek derdimiz oldu..." Eski eş Melis İşiten önce paylaştı, sonra kaldırdı!

2014 yılında dünya evine girdiği eşi Melis İşiten ile yollarını 2019'da ayıran Uraz Kaygılaroğlu'nun bir süre önce Gamze Okutucu ile aşka yelken açtığı öne sürülmüştü. Melis İşiten'den Ada isimli bir kızı olan Uraz Kaygılaroğlu, "Yok be ağabey, gözünü seveyim" diyerek gülmüş ve aşk iddialarının asılsız olduğunu aktarmıştı.

Bu haberlerin ardından Kaygılaroğlu'nun boşandığı eşi olan Melis İşiten; kendisi ve Uraz Kaygılaroğlu'nun bulunduğu bir fotoğrafı paylaşmıştı. İşiten paylaşımında "Bugün hissettiklerini unutma. Unutma sana hissettirilenleri... 12.01.2021" ifadeleri kullanmış ve ardından paylaşımı kaldımıştı.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021, 12:16