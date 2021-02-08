Uraz Kaygılaroğlu Kendisine Gelen Dizi Teklifine Hangi Cevabı Verdi? Camdaki Kız Dizisinde Oynayacak Mı?

Beğenilerek izlenen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, son olarak Star TV’nin Pazartesi akşamlarında ekranlara gelen dizi Sefirin Kızı’nde “Gediz” karakterine hayat vermişti. Önceki hafta projeden ayrılma kararı alan oyuncu, Sefirin Kızı’ndan ayrılmasından sonra İstanbul’a evine döndü. Başarılı oyuncunun yeni projeleri için görüşmeye başladığı da bilinmekte. Peki Uraz Kaygılaroğlu hangi proje ile ekranlara geri dönüyor? Hayranlarına beklenen haber geldi. İşte Uraz Kaygılaroğlu hakkında son gelişmeler…

Önceki günlerde Cem Yılmaz ile görüşmesinin ardından kameralara yakalanan oyuncu, bir projesi olduğu haberini hayranları ile paylaşmıştı. Netflix’te yayınlanmak üzere Cem Yılmaz hazırlığında yapılan proje bir Erşan Kuneri dizisi olacaktı. Uraz Kaygılaroğlu’nun da bu projede yer alacağı ortaya çıkmış ve oyuncu röportajında bu konuyu doğrular nitelikte yorumlar yapmıştı. Peki bu bilgi kesinleşti mi?

Ancak edinilen bilgilere göre ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’na çok önemli bir diziden daha teklif gittiği iddia konusu oldu. Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir gibi çok başarılı projelere imza atan OGM Pictures imzası taşıyan “Camdaki Kız” seyircilerle buluşmak için hazırlıklarına devam ediyor. Bahsedilen dizide Burcu Biricik’in de dizinin oyuncu kadrosunda yer almayı kabul ettiği haberi öğrenilmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş ise Uraz Kaygılaroğlu hakkında yeni bir iddia ortaya attı ve başarılı oyuncunun da dizi içerisinde rol alabileceğini yönelik olan söylemleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Uraz Kaygılaroğlu Camdaki Kız’da mı oynayacak?

Henüz iddia noktasında olan bilgilere göre iddialı olan yapım, başrol oyuncusu olarak Uraz Kaygılaroğlu’na teklifte bulunmuş. Ancak öğrenilen bilgilerde daha farklı bir gelişme henüz bulunmamakta. Burcu Biricik’in dizinin oyuncu kadrosunda yer almayı kabul ettiği öğrenilen Camdaki Kız isimli dizinin ise Nisan 2021 tarihinde televizyon ekranlarında yer alması bekleniyor.