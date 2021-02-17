Uraz Kaygılaroğlu Dizi Teklifine Hangi Cevabı Verdi? İşte Ünlü Oyuncunun Yeni Dizisi

Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz yılda başlayan Neslihan Atagül’ün başrolünde oynadığı “Sefirin Kızı” isimli projede Gediz karakterine hayat vermiş ve başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Uzun yıllar boyunca pek çok farklı proje ile izleyici karşısına geçip performansı ile hayranlarını büyüleyen oyuncu Sefirin Kızı’nda canlandırdığı “Gediz” karakteri ile de hayranlık uyandırmıştı.

Sefirin Kızı projesinde Neslihan Atagül, bir sağlık problemi yaşamış ve ani bir şekilde diziden ayrılmıştı. Uraz Kaygılaroğlu ise bu gelişmenin ardından canlandırdığı Gediz karakteri ile dizide kaza yapıp projeye veda etmişti. Sefirin Kızı isimli projede senaryo genel olarak Neslihan Atagül’ün canlandırdığı Nare ve Sancar ikilisinin aşkı üzerine kurgulandığı için Gediz karakterinden vazgeçilmişti ancak Uraz Kaygılaroğlu, hayat verdiği rol ile görevini başarı ile tamamlamıştı. Uraz Kaygılaroğlu Neslihan Atagül’ün rahatsızlık geçirip projeye veda etmesi sonrasında yapımcı ile görüşmüş ve sezon sonuna doğru diziden ayrılmak istediğini ifade etmişti. Neslihan Atagül’ün sağlık problemi sebebiyle dizi farklı bir yol üzerinden ilerlerken Uraz Kaygılaroğlu’nun da yeni projesi merak konusu oldu.

Bodrum’dan İstanbul’a dönen Kaygılaroğlu, evine döndüğü ilk gün kameralara yakalanmış ve Cem Yılmaz ile görüşme yapıp şaşırtan bir gelişme haberini vermişti. Muhabirlerin kendisine yönelttikleri soruları yanıtlayan başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz’ın Netflix için çekeceği Erşan Kuneri isimli dizide oynayacağını hayranlarına duyurmuştu. Bu sürpriz gelişmenin ardından Uraz Kaygılaroğlu’na bir dizi teklifi daha gittiği öğrenildi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanacak olan “Camdaki Kız” projesi için erkek başrol teklifi başarılı oyuncuya yapılmış ve oyuncunun vereceği cevap da merak konusu olmuştu. Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisi ile anlaşma yapmıştı ancak Uraz Kaygılaroğlu’ndan yanıt henüz gelmemişti. Ve başarılı oyuncunun Kanal D'de yayınlanacak olan Camdaki Kız dizisi için vereceği yanıt ise hayranları tarafından merak ediliyordu. Ancak edinilen bilgilere göre sevilen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Gülseren Budayıcıoğlu’nun dizisinden uyarlanacak olan Camdaki Kız projesi için olumlu yanıt vermedi.