Ünlüler Serdar Ortaç’ın En Sevilen Şarkılarını Yorumlayacak! Best of Serdar Ortaç Albümü Geliyor

Türk pop müziğinin yıllardır en sevilen isimlerinden biri olan Serdar Ortaç son aylarda tekrar popülerleşti. Katıldığı Mücbir Sebepler adlı Instagram yayınında samimi tavrı ile kendini herkese hayran bırakan Serdar Ortaç’ın şarkıları aradan yıllar geçmesine rağmen birden çok fazla dinlenmeye başladı. Özellikle Mesafe adındaki şarkısının sosyal medyada viral olması ile birlikte hediyelik eşyalara bile sözleri yazılır oldu.

Sosyal medyada katıldığı ve kendi hesabından açtığı yayınlar binlerce kişi tarafından izlenen Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde Clubhouse adlı son sesli sohbet uygulamasında Best of Serdar albümünün geleceğini duyurdu. Prodüksiyonu Ozan Çolakoğlu tarafından yapılacak olan proje albümünde Serdar Ortaç'ın en sevilen şarkıları ünlü isimler tarafından tekrar yorumlanacak.

Yine Clubhouse sohbetinde İrem Derici, Gülşen, Reynmen, Derya Uluğ gibi isimlerin albümde yer alacağı kesinleştiğini söyleyen Serdar Ortaç geri kalan kadro hakkında net bir bilgi vermedi. Şarkıcının sevenleri ise Mesafe şarkısını kimin söyleyeceğini merak etti. Haberi gören kişiler, Mesafe şarkısını söyleyen kişinin çok fazla dinleneceğinin şimdiden öngörmüş durumda.

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

Serdar Ortaç 16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Haydarpaşa Meslek Lisesinde torna tesviye bölümünde almıştır. Uzunca yıllar babasının torna dükkanında çalışan sokakta simit ve su satan Serdar Ortaç yüksek öğretimini Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde almaya başlamış fakat üniversite bitmeden üniversiteden ayrılmıştır. 1994 yılında ilk albümü olan Aşk İçin Karabiberim ile müzik dünyasına adım atmıştır. Çok sayıda albüme ve ödüle sahip olan Serdar Ortaç tam bir beste fabrikası olarak anılmaktadır. 1999 senesinde askerden kurtulmak için hile yaptığı ortaya çıkan Serdar Ortaç ağır hapisle yargılandı ve 54 gün boyunca cezaevinde yattı. 2014 yılında kendisinden 21 yaş küçük olan model Chloe Loughnan ile evlendi ve 2019 senesinde boşandı. Uzun zamandır aşk hayatı sakin giden Serdar Ortaç son zamanlarda Seçil Gür adındaki müzisyenle birlikte.