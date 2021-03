Ünlüler Serdar Ortaç’ın En Sevilen Şarkılarını Yorumlayacak! Best of Serdar Ortaç Albümü Geliyor

Son zamanlarda gerek yaptığı açıklamalarla gerek sosyal medya platformlarındaki aktifliği ile kendinden sık sık söz ettiren Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde Clubhouse adlı uygulamada Best of Serdar Ortaç albümünün çıkacağını açıkladı. Peki Serdar Ortaç'ın best of albümünde kimler yer alacak?