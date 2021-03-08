Ünlü tenisçiden Meghan'a ırkçılık desteği!

Önceki yıl İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrıldıklarını açıklayarak dünyayı şoke eden Prens Harry-Meghan Markle çifti uzun süre sessizliklerini korumuştu. Önceki aylarda zaman zaman çeşitli açıklamalarda bulunan çift, ABD'li talk şov yıldızı Oprah Winfrey'ye gündeme bomba gibi düşen bir röportaj verdi. Kraliyet Ailesi'ni şirket olarak niteleyen Meghan Markle, ırkçılığa maruz kaldığını belirtti. Prens Harry'nin eşi Markle, bebeğinin ten renginin koyu olması nedeniyle ailenin bazı üyelerinin rahatsız olduğunu söyledi.

"Çektiği acıları anlıyorum"

Meghan Markle ile Prens Harry'nin yaşadıkları zorlukları anlatmaları ve Meghan'ın ırkçılığa maruz kaldığını açıklamasıyla ilgili bir yorum da tenis yıldızı Serena Williams'tan geldi. Kadın tenis tarihine damga vuran ve yaşayan efsane haline dönüşen Williams, spor dünyasının içinden gelen birçok ırkçı muameleye maruz kaldığını kaydetti. Arkadaşı Meghan Markle'ın zaman zaman intiharı bile düşündüğünü söylediği röportajla ilgili konuşan ünlü tenisçi, "Çektiği acıları ve yaşadığı ırkçılığın verdiği azabı anlıyorum" dedi.

"Tabloid gazeteciliği kınanmalı"

Irkçılığın bazen medya aracılığyla etkin bir şekilde kullanıldığını kaydeden Serena Williams, "tabloid gazeteciliğinin" kınanması gerektiğini aktardı. Sistematik baskılara maruz kalan kişilerin kurban konumuna düştüğünü ve psikolojilerinin zamanla bozularak tehlikeli bir hal aldığını kaydeden ünlü tenisçi, bu psikolojinin insanı intihara sürükleyebildiğini vurguladı. Kariyerinde 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams; Meghan'ın doğacak kız çocuğunun, kendi kızının ve doğacak bütün kızların güven içinde yaşamasını arzuladığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 15:42