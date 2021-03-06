Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ten kahreden haber!

Dün gece saatlerinde gelen bir ölüm haberi Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Moda dünyası, Mersin'in Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'nden gelen haberle sarsıldı. Tatil yapmak için İstanbul'dan Mersin'e gelen 34 yaşındaki Aslı Yılmaztürk'ten bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine Aslı Yılmaztürk'ün kaldığı eve sağlık ile jandarma ekipleri geldi. Eve giren ekipler şoke edici bir manzarayla karşılaştı.

Gaz sızıntısı nedeniyle yaşamını yitirdiği düşünülüyor

Aslı Yılmaztürk'ün hareketsiz şekilde yattığını gören ekipler, ünlü tasarımcının yaşamını yitirdiğini belirledi. Ünlü tasarımcı Yılmaztürk'ün cansız bedeni, ölüm sebebinin incelenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerinde araştırma yapan jandarma ekipleri, Aslı Yılmaztürk'ün ocaktaki gaz sızıntısı nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken Aslı Yılmaztürk'ün sevenlerinin gelen haberle yıkıldığı belirtildi.

Aslı Yılmaztürk kimdir?

Artxdesign'ın kurucusu olan Aslı Yılmaztürk'ün genç yaşına rağmen moda dünyasına damga vurduğu biliniyor. Kreatif direktörlük yapan Yılmaztürk, Robert Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversitede ekonomi eğitimi almıştı. Görsel tasarım üzerine de eğitimler gören Aslı Yılmaztürk, 2008 yılında bir blog olarak başladığı AXD'yi zamanla büyüttü. Ünlü tasarımcı Yılmaztürk, 2015 yılında Artsxdesign'ı kurdu ve moda dünyasına ses getiren bir giriş yaptı.

Aslı Yılmaztürk tasarımları