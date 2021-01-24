Ünlü Şarkıcıdan 'İbrahim Tatlıses’ten Nefret Ediyorum’ Açıklaması!

İbrahim Tatlıses’in İbo Show ile TV ekranlarına geri dönmesi hayranlarını sevindirdiği kadar, bazı tartışmaların da yeniden alevlenmesine neden oldu. Ünlü şarkıcı, şarkıları ve imza attığı işlerle olduğu kadar, özel haaytıyla da çok fazla gündeme geliyordu. Tatlıses’in, kadına şiddetle ilgili sözleri ve yaptıkları da, İbo Show’la geri dönmesinin ardından tekrar tartışıldı.

Aydilge: İbrahim Tatlıses’ten nefret ediyorum

Ünlü şarkıcı Aydilge, Star TV’de yayınlanan programında her hafta ünlü isimleri ağırlayan İbrahim Tatlıses’le ilgili paylaşımında, “İbrahim Tatlıses’i neden sevmek zorundayız? Neden sevmediğini söyleyenler elitist olmakla suçlanıyor? ‘Kadın dediğin dayak yemeli’ diyen birine neden ‘müzik ayrı, kişilik ayrı’ şeklinde yaklaşılıyor? Ben kadınları aşağılamakta sınırı olmayan bu kişiden nefret ediyorum!” dedi. Bu açıklamaların ardından, Aydilge sosyal medyanın gündemindeydi…

Şok açıklama için kim, ne dedi?