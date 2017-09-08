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Ünlü şarkıcı Zara Manisa'da sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı

Manisa'da Zara fırtanası esti.Ünlü şarkıcı binlerce kişiyi kendine hayran bıraktı.Turgutlu İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşu da 95.kez kutlanmış oldu.

08 Eylül 2017 Cuma 10:35
Ünlü şarkıcı Zara Manisa'da sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluş günlerine özel düzenlediği kutlama programları kapsamında sevilen sanatçılardan Zara, Turgutlu İlçesi'nde sahne aldı.15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen konseri, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, daire müdürleri ve binlerce Turgutlulu vatandaş izledi. Yaklaşık iki saat süren konserde, ‘Dert Bende Derman Sende', ‘Hangimiz Sevmedik', ‘Zahidem', ‘Eşarbını Yan Bağlama', ‘Ankara'nın Bağları', Neşet Ertaş'tan ‘Yalan Dünya' gibi eserleri konsere katılan binlerce vatandaş ile birlikte seslendiren Zara, Turgutlulu vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 95 yıl önce Yunan işgalinden kurtarılan topraklarda kurtuluş şenliklerini kutluyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ergün ve Şirin, Zara'ya çiçek ve Manisa mesir macunu sundu. Ayrıca Zara'ya 45 numaralı isminin yazılı olduğu Turgutluspor forması hediye edildi.

Kendisini Manisalılarla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden ünlü sanatçı Zara, "Turgutlu'ya geldiğim için çok mutluyum. Umarım bir daha bir araya geliriz. Bugün burada Turgutluluların coşkusunu görmek beni çok mutlu etti" dedi.

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