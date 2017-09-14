Galeriler Videolar
İstanbul 26°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108244
ALTIN
146.612
DOLAR
3.4400
STERLİN
4.6080
EURO
4.0875
TSUMB Başkanı Keskin: 'Sütün sigortası ESK'dır'
TSUMB Başkanı Keskin: 'Sütün sigortası...
Okullar açılmadan, uyuşturucu operasyonu yapıldı
Okullar açılmadan, uyuşturucu operasyonu yapıldı
PFDK'dan Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye büyük şok !
PFDK'dan Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye...
İsrail 'Gitmeyin' dedi ama ülkenin 8 CEO'su Antalya'ya geldi
İsrail 'Gitmeyin' dedi ama ülke...
Meksika sınırına örülecek duvar ertelendi
Meksika sınırına örülecek duvar ertelendi

Ünlü şarkıcı Selena Gomez böbrek nakli ameliyatı olmuş !..

Son zamanların en gözde yıldızlarından biri olan Selena Gomez sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü.Gomez bugüne kadar gizlediği ameliyatını resmi hesabından açıkladı.

14 Eylül 2017 Perşembe 15:38
Ünlü şarkıcı Selena Gomez böbrek nakli ameliyatı olmuş !..

25 yaşındaki Gomez, uzun süredir tedavi gördüğü Lupus hastalığı nedeniyle böbreklerinin çalışmaz hale geldiğini ve böbrek nakline gereksinim duyduğunu açıkladı.

Arkadaşlığın böylesi... Selena Gomeze böbreğini verdi

Genç yıldız Instagram sayfasında hastane yatağında çekilen bir fotoğrafını paylaşıp geçirdiği böbrek naklinin hikayesini anlattı. Bütün yaz neden kliplerinin tanıtımı için etkinliklere katılmadığını soran hayranları olduğunu belirten Selena Gomez, böylece hayranlarının merakını da giderdi.

Selena Gomez, Instagram sayfasında ameliyat izlerini gösterdiği pozlarını da takipçileriyle paylaştı. Genç yıldız takipçilerine şöyle seslendi: "Geçtiğimiz birkaç ay içinde sizinle hep bunu paylaşmak istiyordum. Sağlığımın tamamen düzelmesi için buna ihtiyacım vardı. Kamuoyunun karşısında aileme ve doktor ekibine hem operasyon öncesinde ve sonrasında benim için yaptıkları her şeye teşekkür ediyorum."

Selena Gomez, kendisine böbreğini veren kişinin de en yakın arkadaşı olduğunu açıkladı. Genç yıldız: "Güzel arkadaşım Francia Raisa, bana eşsiz benzersiz bir hediye verdi. Seni çok seviyorum kardeşim" diyerek kendisine böbrek donörü olan arkadaşına da teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Yılmaz Contemporary Istanbul'da beğendiği eseri 'param yok' diyerek almadı
Cem Yılmaz Contemporary Istanbul'da beğendiği eseri 'param yok' diyerek almadı
Zuhal Topal fuhuş operasyonunda yakalanan damat adayı hakkında ilk kez konuştu !
Zuhal Topal fuhuş operasyonunda yakalanan damat adayı hakkında ilk kez konuştu !
Uğur Işılak dizi oyuncusu oluyor !
Uğur Işılak dizi oyuncusu oluyor !
Şovmen Mehmet Ali Erbil'e büyük şok ; Diziden kovuldu !
Şovmen Mehmet Ali Erbil'e büyük şok ; Diziden kovuldu !
Bu da oldu ... Müge Anlı 2600 yıllık tarihi eseri buldu !
Bu da oldu ... Müge Anlı 2600 yıllık tarihi eseri buldu !
Kurtlar Vadisi'ne kanal aranıyor !
Kurtlar Vadisi'ne kanal aranıyor !
Burcu Esmersoy ile sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın aşk pozları
Burcu Esmersoy ile sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın aşk pozları
Aleyna Tilki'den 'estetik' açıklaması
Aleyna Tilki'den 'estetik' açıklaması
Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş’tan Ebru Şallı'ya şok sözler !
Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş’tan Ebru Şallı'ya şok sözler !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim