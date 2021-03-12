Ünlü Şarkıcı Demi Lovato Nişan Attı! Bu İlişki Cinsel Tercihlerimi Etkiledi

Demi Lovato, nişanlısı ile ilişkinin bitirdikten sonra olay ifadeler de bulundu. Ünlü şarkıcı nişanlısı ile olan ilişkisinin kendisini ve cinselliğini keşfetmesine yardımcı olduğunu açıkladı! işte o detaylar…

Demi Lovato bir süre önce aktör olan Max Ehrich ile ilişkisine başlamıştı. İkili ise bir süre sonra nişanlandıklarını açıklamışlardı. Fakat bu nişan uzun sürmedi. Asıl gündem olan ise nişandan sonra Demi Lovato tarafından ifade edilenler oldu! Cinselliğe ilgili işte o yorumları yaptı…

28 yaşındaki eski Disney yıldızı, geçen yıl temmuz ayında Max'le nişanlanmıştı. Fakat ikili eylül ayında ayrılmaya karar verdi.

“HAYATIMI BİRİYLE GEÇİRECEĞİMİ SANMIYORUM”

Demi Lovato yaşlanmaya başladığını hissettiğini açıkladı. Bir erkekle ilişki yürütemedğini anladığında ise bunu “büyük bir işaret” olarak gördüğünü de açıkladı.

Ünlü yıldır hayatımı biriyle geçirebileceğimi sanmıyorum ifadelerini kullandı.

BİR KADINLA YAKLAŞTIM VE BU DAHA İYİ HİSSETTİRDİ

Demi Lovato röportajında bir kadınla aralarında romantik bir ilişki geçtiğini ifade etti. Demi Lovato gündem olan bu sözlerinden sonra erkeklerle yaşadıklarına kıyasla çok daha iyi hissettiğini söyledi!

Cinsel tercihi konusunda herhangi kesin bir yorum yapmaktan kaçınan Demi Lovato, hala daha kendisini bulmaya çalıştığını ifade etti.

“BU DAHA DOĞRU HİSSETTİRDİ”

Demi Lovato bir kadınla tecrübe ettiği bu ilişkisinin erkeklerle olan ilişkilerine kıyasla “daha doğru” hissettirdiğini de ifade etti. Bu yaşadıklarını daha çok sevdiğini belirten Demi Lovato kendisinin hiçbir zaman karşı taraftan romantizm beklemediğini de söyledi.

BASKI HİSSEDİYORUM

Demi Lovato büyük bir baskı hissettiğini de açıkça dile getirdi. Bu baskı yüzünden zorlandığını belirten Demi Lovato hayranlarından bahsetti.

Saçlarımı boyadığımda hayranlarımdan tepki alıyorum. Beğenmiyorlarsa bunu açıkça görüyorum duyuyorum dedi. Ünlü şarkıcı tekrardan kim olduğumu bulmaya çalışıyorum içimdeki korku tekrardan baş gösterdi ifadelerini kullandı.