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Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş telefonla dolandırıldı

Kendilerini telefonda Vali olarak tanıtan dolandırıcılar ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'ı dolandırdı. Serttaş , durumu anlayınca hemen savcılığa bildirdi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 09:57
Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş telefonla dolandırıldı

Ünlü sanatçı Bülent Serttaş kendisini Erzincan Valisi olarak tanıtıp, yardım kampanyasına katılması için mesaj bırakanları aradı. Telefondaki şahıs Serttaş'tan tekerlekli sandalye kampanyasına destek vermesini istedi. Vali sandığı dolandırıcının ricasını kırmayan Serttaş, verilen hesap numarasına 15 bin lira para yatırdı. Parayı yatırdıktan sonra tekrar aradığı numaranın kullanım dışı olduğunu gören Serttaş, savcılığa başvurdu.

ANKARA'DA TESPİT EDİLDİLER

Serttaş, kendisini dolandıran şahıslardan şikayetçi oldu. Şüpheli iki kişi Ankara'da tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme: 13.09.2017 10:42
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