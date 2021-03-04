Ünlü Sanatçı Hakan Taşıyan'ın Sağlık Durumu İle İlgili Son Gelişme! Hakan Taşıyan’a Ne Oldu?

Yaklaşık bir yıl önce yaşadığı rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti. 5 ay önce yeniden rahatsızlanan Hakan Taşıyan Ankara'da bulunan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış ve buradan da Ankara Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Sevilen sanatçı Hakan Taşıyan'dan kötü haber kısa bir süre önce gelmiş ve acil olarak böbrek ve karaciğer nakli yapılması gerektiği ortaya çıkmıştı. Nakil için öncelikle Hakan Taşıyan'ın ailesinden çeşitli örnekler alındı ve kız kardeşinin böbreğinin Hakan Taşıyan’a uygun olduğu öğrenildi.

Ancak bir süre karaciğer donörü bulunamamıştı. Hakan Taşıyan'ın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada karaciğer donörü ile ilgili gelişmeler yaşandığı ancak doktorların tetkikleri sonucunda ameliyata karar verileceği belirtilmişti. Hakan Taşıyan'ın yakın arkadaşı Hakan Yılmaz tarafından yapılan son açıklamada karaciğer için bulunan donörün uygun olduğu ve Hakan Taşıyan'ın akşam saatlerinde ameliyata alındığı söylendi.

Hakan Taşıyan’ın hastalığı Ankara Şehir Hastanesi Onkoloji bölümünde yapılan tetkikler sonucunda belli oldu. Acil olarak böbrek ve karaciğer nakli yapılması gerektiği ortaya çıkan Hakan Taşıyan'ın tedavisi sürüyor. Belli dönemlerde diyaliz ünitesine giren Hakan Taşıyan'ın tedavi yöntemlerinden biri de mideden su boşaltma yöntemi olduğu açıklandı. Böbrek nakli Hakan Taşıyan'ın kız kardeşinden gerçekleşecek. Karaciğer donörünün ise kim olduğu bilinmiyor.

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

Çocukluk yaşlarından beri müziğe olan ilgisi olan Hakan Taşıyan, babası ile beraber düğünlere giderek müzik dünyasına küçük yaşlarda adım attı. Askerde söylediği şarkılar komutanları tarafından çok beğeniliyor ve destekleniyordu. Sevenlerinin desteklerini arkasına alıp ilk kasedini çıkardı. İstanbul Unkapanı'nda dinlettiği yapımcılar Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşündükleri için Hakan Taşıyan'ı pek çok kez reddetti. Ankara'ya giderek şansını tekrar deneyen Taşıyan, ilk albümü olan “Hesabım Bitmedi”yi piyasaya sürdü. 2. Kasedi ise sanatçının adeta patlamasına neden oldu.