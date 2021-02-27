Ünlü Rapçi Ben Fero Oyuncu Olmaya Karar Verdi! Peki Hangi Rolü Seçti?

Türkiye'nin ünlü rapçisi Ben Fero, konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tivibu Spor’a konuk olarak katılan ünlü rapçi, yeni aldığı kararlar hakkında konuştu. Herkesi derinden etkileyen pandemi döneminde uzun uzun düşünme fırsatı bulan ünlü sanatçı, bu dönemde zihinsel mesai yapıp kararlar aldığını ifade etti. Birkaç farklı iş üzerinden gitmek istediğini söyleyen Ben Fero, oyunculuk da yapmak istediğini açıkladı.

Son dönemlerin dikkat çeken ismi olan Ben Fero, Tivibu Spor’daki atan alır programına katıldı. Şükran Albayrak'ın konuğu olan ünlü rapçi, kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Müzik kariyeri, basketbola olan ilgisi ve aile hayatı hakkında konulara açıklık getiren ünlü sanatçı, basketbola karşı olan yeteneğini de gözler önüne serdi. Her zaman yaptığı işin arkasında durduğunu belirten sevilen sanatçı, geçirdiğimiz dönem içerisinde hiphop yapmanın zor bir iş olduğunu söyledi. Salgın döneminin kendisine fazla uygun olmadığını belirten Ben Fero, bu dönemde oldukça düşündüğünü ve yeni işler denemek istediğini de ifade etti.

Örneğin oyunculuk da yapabileceğini söyleyen sevilen sanatçı, bir fırsatı olduğu zaman kendisini deneyip görmek istediğini açıkladı ancak hangi rolü canlandırmak istediği henüz kesin değil. Basketbol için ise çocukluk yıllarında bile bu spor dalına ilgi duyduğunu açıklayan başarılı isim, Chicago’yu izleyerek basketbolu sevdiğini söyledi. Ülkemizde genel olarak 2 metre üstü olan fazla insan bulunmadığını belirten sanatçı, Amerikalı basketbolculardan çok etkilendiğini açıkladı. İlgilendiği zaman daha çok araştırma yapmaya, okumaya ve izlemeye başladığını söyleyen ben Fero, basketbola olan tutkusunun hiçbir zaman azalmadığını söyledi.

Kendisinin bu dal İle amatörce ilgilendiğini ve amatör bir şekilde oynadığını belirtirken bilgisinin ise fazla olduğunu ifade ediyor. Kendisi gibi amatörce oynamayı becerebilen ancak bu kadar fazla bilgisi olan insan sayısının az olduğunu söyleyen ünlü sanatçı, yanında hep altyapıda oynamış arkadaşlarının bulunduğunu itiraf etti. Onlarla oynayabilmenin kendisine yettiğini söyleyen ünlü rapçi, fiziksel farklılıkların da önemli bir özellik olduğundan bahsediyor. Görüntüsüne bakıldığı zaman oyun kurucu gibi durduğunu ancak oyun biçimi olarak bir şutör gardı olduğu açıklamasında bulundu. Ayrıca top getirmeyi pek sevmediğini ve inanılmaz bir saha görüşüne sahip olmadığını belirten ünlü rapçi, şutu çok sevdiğini de konuşmasına ekledi.