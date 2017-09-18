Ünlü oyuncular Erkan Can ve Güven Kıraç trafik kazası geçirdi !

Erkan Can ile birlikte belgesel çekimi için Küba’da bulunan ve burada bir restorana giden Güven Kıraç, yemek sonrası rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı.

Hastaneden taburcu olduktan sonra Kıraç, yakın arkadaşı Erkan Can’la birlikte Türkiye’ye dönmüştü. İkili geçen gün talihsiz bir olay yaşadı.

ELLERİ AYAKLARINA DOLAŞTI

Otoyolda giderken bir motosiklete çarpan Erkan Can, çarptığı kişinin yanına giderek sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Görüntülerde Erkan Can’ın bir ara heyecandan elinin titrediği görülüyor.