Ünlü oyuncu Toygun Ateş Korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti! Toygun Ateş kimdir?

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Toygun Ateş'den acı haber geldi. Mutasyonlu Korona virüsüne yakalanan usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çekim nedeni ile gittiği Malatya'da Korona virüsün yeni versiyonu mutasyonlu virüse yakalalan oyuncu yoğun bakıma kaldırılmıştı. Duruma günden güne kötüye gidince entübe edilmişti.

Toygun Ateş vefat etti!

Gizemli Köy filminin çekimleri için Malatya'ya giden oyuncu rahatsızlanınca Korona virüs testi yaptırdı. 6 Şubat tarihinde test yaptıran usta isim testi pozitif çıkınca hemen tedavi görmeye başladı. Durumu kötüleşince entübe edildi. Bugün ise fenalaşan oyuncunun organ yetmezliği de olduğu için hayata daha fazla tutunamayarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nden açıklama : "Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda cihaza bağlı entübe olarak hastanemizde tedavi görmekte olan tiyatro sanatçısı Toygun Ateş vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Toygun Ateş 9 gündür hastanemizde tedavi görmekteydi" ifadeleri kullanıldı.

Toygun Ateş kimdir?

Toygun Ateş, 2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Sayısız tiyatro oyunlarından oynadıktan sonra televizyon dünyasına katılmıştır. Birçok dizi ve filmlerde yer almıştır. Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve senaristlik yapmıştır.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021, 21:30