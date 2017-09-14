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Ünlü oyuncu Emre Karayel kumar oynuyor mu ? Emre Karayel Kimdir ?

Demet Evgar ile başrollerini paylaştığı ‘Bir Erkek Bir kadın’ dizisiyle ünlenen Emre Karayel'in kumarda 100 bin dolar kaybettiği iddia edildi.

14 Eylül 2017 Perşembe 11:39
Ünlü oyuncu Emre Karayel kumar oynuyor mu ? Emre Karayel Kimdir ?

KARAYEL’İN YARIŞ ATLARI VAR

Günaydın’ın haberine göre; at yarışlarına da oldukça meraklı olan oyuncunun, yarış atları da var. Ancak Karayel’in atları henüz hiçbir koşuda birinci olamadı. Ekranların sevilen oyuncusu Emre Karayel’in başı son günlerde şans oyunları ile dertte girdi.

EMRE KARAYEL KİMDİR?

18 Ekim 1972’de Osmaniye’de dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde İktisat Bölümü'nü kazanan oyuncu, üniversite değiştirdi ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçiş yaptı. Ghetto, Azizname gibi oyunlarla profesyonel tiyatroya başladı. Daha sonra Bir İstanbul Masalı, Bizim Evin Halleri, Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde yer alarak Türk halkı tarafından tanınsa da asıl büyük şöhretine Demet Evgar ile başrolünü paylaştığı 1 Erkek 1 Kadın dizisi ile kavuştu. İlk beyazperde denemesini ise yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı Polis ile yaptı. Bunu Tutsak, Zincirbozan, El Değmemiş Aşk gibi yapımlar izledi.

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