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Ünlü isimler bedava telefona akın etti !

Nokia’nın yeni akıllı telefonu Nokia 8 , Esma Sultan Yalısı'ndaki davetle misafirlere tanıtıldı.Davete ünlü akını oldu ..

05 Ekim 2017 Perşembe 11:17
Ünlü isimler bedava telefona akın etti !

Ünlü dj Bay J 'nin sunuculuğunu yaptığı programa Didem Soydan, Merve Büyüksaraç, Irmak Ünal ve Öykü Serter gibi ünlü isimlerde katıldı.Davete katılan misafirler programdan mutlu ayrıldı , çünkü davete katılan misafirlere 3200 TL değerindeki Nokia'nın yeni akıllı telefonu hediye edildi.Hediyeyi gören davetliler telefonu incelemeden çantalarına attılar.Bedava dağıtılan telefonları alan ünlü isimler katıldıkları davetten bol bol paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.Sosyal medya üzerinden yapılan o paylaşımlara büyük tepki geldi.

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