Ünlü futbolcu Zlatin İbrahimovic'in Ebru Gündeş hayranı olduğu ortaya çıktı!

Koronavirüs salgını nedeni ile Acun tarafından bu sezon yayınlanmama kararı alınan O Ses Türkiye yılbaşına özel bölümüyle ekranlara geldi.Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Ebru Gündeş oturdu.Birçok ünlü sanatçı O Ses Türkiye sahnesinde performanslarını sergiledi.

İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Calhanoğlu'da yarışmaya katıldı. Takım arkadaşı ünlü futbolcu Zlatan İbrahimovic'in en sevdiği Türk sanatçının Ebru Gündeş olduğunu söyledi.Zlatan İbrahimovic Ebru Gündeş hayranı çıktı.

Zlatin İbrahimovic Ebru Gündeş hayranı çıktı!

Milli futbolcu Hakan Calhanoğlu katıldığı O Ses Türkiye yılbaşı özel programında takım arkadaşı Zlatan İbrahimovic'in Ebru Gündeş şarkılarını dinlediğini açıkladı. Ebru Gündeş'in "Çingenem" adlı şarkısını çok seviyormuş.

En sevdiği şarkı Çingenem!

O Ses Türkiye'ye katılan Hakan Calhanoğlu dünyaca ünlü futbolcu Zlatan İbrahimovic'in Ebru Gündeş hayranı olduğunu söylemesinden sonra sürpriz bir video yayınlandı. Zlatan İbrahimovic'den sürpriz itiraf geldi. İbrahimovic'in en çok sevdiği şarkı "Çingem"

İsveçli Zlatan İbrahimovic O Ses Türkiye programı için video gönderdi.Star futbolcu Ebru Gündeş'e hayranlığını belirterek " En sevdiğim şarkı çingenem." ifadelerini kullandı.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına birçok ünlü katıldı. Hande Erçel, Kerem Bursin, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki,Ezgi Mola,Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Hakan Çalhanoğlu gibi isimler yer aldı.

Hande Erçel aynı dizide yer aldığı partneri Kerem Bursin'e; Ezgi Mola ise yakın arkadaşı Enis Arıkan'a sürpriz yaparak jüri koltuğunda yer aldılar.

O Ses Türkiye'de birçok ünlü ismin sergilediği performansla hem müzik şöleni yaşandı hem de çok keyifli anlar yaşanarak izleyici eğlenceli vakit geçirdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021, 00:49