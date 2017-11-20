Galeriler Videolar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
103912
ALTIN
161.284
DOLAR
3.9233
STERLİN
5.1963
EURO
4.6062
Kar yağışı başladı , yollar ulaşıma kapandı !
Kar yağışı başladı , yollar...
İstanbul Cevizlibağ'da fırtına ağacı yerinden söktü !
İstanbul Cevizlibağ'da fırtına ağacı yerinden...
İstanbul Esenler'de korkunç kaza !
İstanbul Esenler'de korkunç kaza !
Ahşap binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu !
Ahşap binada çıkan yangın büyük...
İstanbul'da bugün o yollar trafiğe kapalı !
İstanbul'da bugün o yollar trafiğe...

Ünlü balerin Evlin Avidor et çaldığı için mi tutuklandı ? Evlin Avidor , kimdir ?

Ünlü mimar Selim Yuhay'ın boşandığı eşi Evlin Avidor'un geçtiğimiz günlerde bir marketten et çalarken görüntülendiği ve gözaltına alınarak tutuklandığı iddia edildi.Evlin Avidor'un bir marketten 150 TL değerinde et çaldığı söyleniyor.

20 Kasım 2017 Pazartesi 10:15
Ünlü balerin Evlin Avidor et çaldığı için mi tutuklandı ? Evlin Avidor , kimdir ?

Balerin Evlin Avidor'un İstanbul'da bir bulunan bir marketten 150 TL değerinde et çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı haberleri magazin gündemine  bomba gibi düştü.Daha öncede birçok kez marketten et çaldığı iddia ediken Evlin Avidor hakkında 3 yıla kadar hapis istendiği öğrenildi.Daha önce de aynı markette et çaldığından markete girer girmez şüphe edildiği için göz takibine alınan Avidor, market güvenliği tarafından polise ihbar edildi.

Evlin Avidor hakkında hırsızlık yaptığı gerekçesiyle dava açıldığı da öğrenildi.

EVLİN AVİDOR KİMDİR ?

1976 doğumlu olan Elvin Avidor, Özel Alman Lisesi’nden mezun oldu. 3 çocuk annesi olan Avidor, boşanma davası ile bir dönem gündeme gelmişti.Balerin Evlin Avidor, 2005 yılında evlendiği mimar Selim Yuhay ile 2015 yılında ayrıldı. Bale ve çocuk gelişimi, bale ve spor eğitimi konusunda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Avidor, yaşamını İstanbul’da sürdürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinan Akçıl'ın sevgilisi Otilia'dan 'cinsellik' itirafı !
Sinan Akçıl'ın sevgilisi Otilia'dan 'cinsellik' itirafı !
Beyaz Show'da gergin anlar ..Demet Özdemir'den Danla Bilic'e büyük şok
Beyaz Show'da gergin anlar ..Demet Özdemir'den Danla Bilic'e büyük şok
Tülin Şahin , Victoria Secret meleği oldu !
Tülin Şahin , Victoria Secret meleği oldu !
Ajda Pekkan İngiltere'nin gündemine oturdu !
Ajda Pekkan İngiltere'nin gündemine oturdu !
Didem Soydan'ın Çıplak' paylaşımı olay oldu !
Didem Soydan'ın Çıplak' paylaşımı olay oldu !
Kerem Bürsin'den sevgilisi Seranay için samimi itiraflar !
Kerem Bürsin'den sevgilisi Seranay için samimi itiraflar !
Burak Özçivit'in kazandığı ücret dudak uçuklattı !
Burak Özçivit'in kazandığı ücret dudak uçuklattı !
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu gecelerde görüntülendi !
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu gecelerde görüntülendi !
Angelina Jolie ile Tuba Büyüküstün Los Angeles'ta !
Angelina Jolie ile Tuba Büyüküstün Los Angeles'ta !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim