Ünlü balerin Evlin Avidor et çaldığı için mi tutuklandı ? Evlin Avidor , kimdir ?

Balerin Evlin Avidor'un İstanbul'da bir bulunan bir marketten 150 TL değerinde et çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.Daha öncede birçok kez marketten et çaldığı iddia ediken Evlin Avidor hakkında 3 yıla kadar hapis istendiği öğrenildi.Daha önce de aynı markette et çaldığından markete girer girmez şüphe edildiği için göz takibine alınan Avidor, market güvenliği tarafından polise ihbar edildi.

Evlin Avidor hakkında hırsızlık yaptığı gerekçesiyle dava açıldığı da öğrenildi.

EVLİN AVİDOR KİMDİR ?

1976 doğumlu olan Elvin Avidor, Özel Alman Lisesi’nden mezun oldu. 3 çocuk annesi olan Avidor, boşanma davası ile bir dönem gündeme gelmişti.Balerin Evlin Avidor, 2005 yılında evlendiği mimar Selim Yuhay ile 2015 yılında ayrıldı. Bale ve çocuk gelişimi, bale ve spor eğitimi konusunda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Avidor, yaşamını İstanbul’da sürdürüyor.