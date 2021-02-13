Ümit Sayın Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Eşi Kim?

Her hafta Cumartesi günleri birbirinden ünlü konukları ağırlayan İbo Show'da bu hafta Ümit Sayın uzun bir aranın ardından seyircilerle buluşacak. 90'lı yılların popüler ismi Ümit Sayın’ın hayatı, kariyeri, albümleri, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.

Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan İbo Show'da Ümit Sayın konuklardan biri olacak. Ünlü sanatçı yıllardır kendisinden şarkıları ve karakteri ile sık sık söz ettirmektedir.

ÜMİT SAYIN KİMDİR?

26 Nisan 1970 yılında İzmir'de doğan Ümit Sayın ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlamıştır. Üniversite yıllarını ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümünde devam ettirmiştir. Bir süre sonra bölümünü müzik kariyerine odaklanmak için yarıda bırakmıştır.

Ümit Sayın’ın hayatı 1990 yılında İzmir’de konser veren Sezen Aksu’nun sahnesine çıkarak bir parçaya eşlik etmesi ile değişti. Bu olayın ardından Sezen Aksu’dan kendisinin vokalisti olması için teklif aldı. İstanbul'a yerleşen Ümit sayın burada Timur Selçuk'tan klasik gitar eğitimi aldı. Ardından Fuat Güner’in stüdyosunda 2 yıl çalıştı. Sayın ilk bestelerini 1991 yılında yapmaya başladı. Aynı zamanda stüdyo vokalleri ve reklam müzikleri yaptı.

Ümit Sayın’ın kariyerinde önemli yeri olan Ozan Çolakoğlu ile stüdyoda vokal ve reklam müziği çalışması yaparken tanıştı. Ozan Çolakoğlu ile pek çok projede yer aldı. Harun Kolçak ve Sezen Aksu’ya 1992 yıllarında vokalistlik yaparken Deniz Arcak’ın ünlü olmasına yardımcı olan Zehir Ettin ve Vurur adlı parçaların söz ve müziğini yazdı. 1993 senesinde Ajda Pekkan’a, 1994-1995 yılları arasında da Tarkan’a vokalistlik yaptı. Bu esnada ilk albüm çalışmalarına başlayarak 1996 senesinde ilk albümü olan Hicran’ı piyasaya sürdü. Bu albümde en yakın arkadaşlarından biri olan Ozan Çolakoğlu ile çalışma fırsatı buldu. 12 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Eda Modoğlu ile 2019 senesinde evlendi.

ÜMİT SAYIN ALBÜMLERİ

Hicran

Gurbet

Gönül Sarayım

Gül & Beyaz Gül

Caneylom

Beni Çağırma

Bu Sevginin Eseri

Dursun Herşey

Eframis

Onbeş Kasım

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 18:06