Uludağ'daki müzik festivaline ünlü akını

Serkan AKKUŞ/BURSA, () - ULUDAĞ'ın en büyük müzik festivallerinden biri olan Hopi Corporate Weekend'e ünlüler akın etti. Festivale katılan iş adamları ve ünlü isimler gece eğlencenin tadını çıkarırken gündüz de kayak pistlerine akın etti.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da her yıl düzenlenen ve çok sayıda ünlü ismin de katıldığı Hopi Corporate Weekend festivali sona erdi. Festivale katılan iş adamları ve ünlü isimler gece festivalde eğlenirken gündüz de kayak pistlerine akın etti. Kayak ve Snowboard yapan ünlü isimler karın keyfini çıkarttı.

İŞ DÜNYASI VE ÜNLÜ İSİMLER BİR ARAYA GELDİ

Hopi Corporate Weekend, Türkiye'nin önde gelen firmalarından katılan 3 binin üzerinde profesyonelin yanısıra, cemiyet ve sanat dünyasını da bir araya getirdi. Etkinliğin misafirleri arasında Neslişah-Engin Altan Düzyatan, Aslışah Alkoçlar, Didem-İzzet Antebi, Burcu Esmersoy-Berk Suyabatmaz, Dicle-Nuri Öztaşkın, Siren-Ertan Kayalar, Zerrin Malaz, Çağla Şikel, Merve Boluğur, Ivana Sert, Ebru Akel Sancak, Özalp-Şule Argüder, Semih-Özge Argüder Sander, Şeyla-Hakan Karadeniz, Serenay Aktaş, Burcu Binici ve Yusuf Güney gibi ünlü simalar ile Saffet Emre Tonguç, Serda Büyükkoyuncu, Orkun Işıtmak, Ayşegül Uluç, Hande Anı Can gibi sosyal medya fenomenleri de vardı.



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