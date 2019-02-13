Uludağ'da Ezhel rüzgarı

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ´da düzenlenen Bilyoner Winterfest´te sahneye çıkan rap şarkıcısı Ezhel, hayranlarını coşturdu.

​Uludağ´da 3 bölümde gerçekleşen Bilyoner Winterfest´in 3'nci bölümünün üçüncü gününde rap şarkıcı Ezhel sahneye çıktı. Binlerce üniversitelinin izlediği konserde adım atacak yer kalmadı. Gece yarısı sahneye çıkan Ezhel, önce kendi şarkılarını, ardından da başka şarkıları seslendirerek unutulmaz bir gece yaşattı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece olduğu Uludağ'da sabahın ilk ışıklarına kadar sahnede kalan Ezhel, programın sonunda hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi.



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