Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108480
ALTIN
147.043
DOLAR
3.4554
STERLİN
4.5601
EURO
4.1114
Değişik bir konvoy: 100 motosikletli, gelin almaya gitti
Gelin almaya 100 motorsikletli ile...
Köyde yangın çıktı: 3 ev zarar gördü, kışlık erzak kül oldu!
Köyde yangın çıktı: 3 ev...
PKK'ya ait sığınak bulundu!
PKK'ya ait sığınak bulundu!
Riskli bölge deyip yıktılar ama 380 bin kilovatlık yeraltı hattı yapıldı!
Riskli bölge deyip yıktılar ama...
'Burada şehit var' dediler, Tuğluk'un cenazesini gömdürmediler
'Burada şehit var' dediler, Tuğluk'un...

Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş’tan Ebru Şallı'ya şok sözler !

Ebru Şallı'nın aşk yaşadığı Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş'tan gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.Akkuş , "Ebru'ya yazıklar olsun”

14 Eylül 2017 Perşembe 12:19
Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş’tan Ebru Şallı'ya şok sözler !

Eşim ‘Annem çok hasta çocukları görmek istiyor’ diye oğlumu ve kızımı aldı. Üç haftadır onları benden kaçırıyor, konuşturmuyor. ‘Ya eve döneceksin ya da tek kuruş talep etmeden benden boşanacaksın yoksa çocukları bir daha göremezsin’ diyor. Galiba ben eve döneyim, o da Ebru ile ilişkisini sürdürsün istiyor.

Ebru Şallı’nın anne olarak empati yapmasını beklerdim. Bu işte onun da parmağı varsa yazıklar olsun. Çocuklarım ve ben acı çekiyoruz. Neden günahta bu kadar ısrarcı olduklarını merak ediyorum, aşklarını yaşasınlar bizi rahat bıraksınlar. Çok acı çekiyorum, çocuklarımdan bir gün bile ayrı kalmamıştım. 

Son Güncelleme: 14.09.2017 12:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aleyna Tilki'den 'estetik' açıklaması
Aleyna Tilki'den 'estetik' açıklaması
Adriana Lima , Metin Hara ile yeniden aşka geldi
Adriana Lima , Metin Hara ile yeniden aşka geldi
Irma Kasırga'sı Amerika'dan sonra Acun Ilıcalı'yı da vurdu !
Irma Kasırga'sı Amerika'dan sonra Acun Ilıcalı'yı da vurdu !
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmindeki partneri belli oldu !
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmindeki partneri belli oldu !
Ünlü oyuncu Emre Karayel kumar oynuyor mu ? Emre Karayel Kimdir ?
Ünlü oyuncu Emre Karayel kumar oynuyor mu ? Emre Karayel Kimdir ?
Nihat Doğan'dan çok konuşulacak Seda Sayan açıklamaları !
Nihat Doğan'dan çok konuşulacak Seda Sayan açıklamaları !
Dilan Çiçek Deniz ile Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir aşk mı yaşıyor ?
Dilan Çiçek Deniz ile Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir aşk mı yaşıyor ?
Demet Şener'den şoke eden İbrahim Kutluay paylaşımı !
Demet Şener'den şoke eden İbrahim Kutluay paylaşımı !
Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı'dan şok ifade !
Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı'dan şok ifade !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim