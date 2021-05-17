Uğur Akkuş İtiraf Etti, Ebru Şallı Şaşırdı

Eski manken Ebru Şallı bir süre önce açmış olduğu YouTube kanalına eşi Uğur Akkuş'u konuk etti. Çift bu kanalda nasıl tanıştıklarını ilk kez anlattı ve Uğur Akkuş da eşi Ebru Şallı ile ilgili şaşırtan bir itirafta bulundu. Ünlü çift 2019 senesinde Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturmuş ve mutlu birlikteliklerini evli olarak devam ettirmişti. Halen mutlu bir şekilde evliliklerini devam ettiren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çifti YouTube kanalında ilişkileri hakkında soruları yanıtladı ve tanışma hikayelerini anlattı. Ünlü isim Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, Suudi Arabistan'da çölde iken Ebru Şallı'nın “nefes al, nefes ver” şeklinde sesini duyduğunu açıkladı. Bu anıları anlatırken güldüğünü ifade eden Akkuş, gerçekten çölde olduğunu fakat oraya büyük bir otel yaptıklarını ve iş toplantısında olduğunu söyledi.

Bulunduğu otelin spor salonuna inen Akkuş, koşu bandında bir kadın gördüğünü, pilates yaptığını ancak bir yerden de Türkçe konuşan birisini duyduğunu söyledi. Kadının Türk olduğunu düşündüğünü ifade eden Uğur Akkuş, yanına gidip “Türk müsünüz?” şeklinde bir soru yönelttiğini ifade etti ve kadının Arap olduğunu öğrendiğini açıklayarak dikkat çekti. Arap olduğunu söyleyen kadının ekranı gösterip “Bu Ebru Şallı ve çok ünlü bir Türk sporcu” dediğini YouTube kanalında açıklayan Uğur Akkuş, kadının bu cevabından sonra hemen internete girip Ebru'yu aradığını söyledi.

Uğur Akkuş, Ebru Şallı'nın bir sürü iş ile uğraştığını öğrendiği zaman ürünlerini bir çatıda toplamak için teklifte bulunduğunu çünkü Arabistan'ın bir çölünde bir kadının Ebru Şallı’yı tanıdığı için kendisinin de ürünlerini satabileceğini düşündüğünü açıkladı. Menajeri ile görüştüğünü açıklayan Uğur Akkuş, Ebru ile de 2 ay sonra tanışabildiklerini söyledi. Ünlü işadamı eşi Ebru Şallı'nın ofise geldiği zaman en sevmedi renk olan beyaz oje sürdüğünü ve bu şekilde nasıl yatırım yapacak şeklinde düşündüğünü itiraf etti. Ancak Ebru Şallı'yı tanıdığı zaman kendisinin ne kadar iş odaklı bir insan olduğunu gördüğünü açıkladı. Ebru Şallı ise Uğur Akkuş'un bu itirafından sonra şaşkınlığını YouTube kanalında gizleyemedi.