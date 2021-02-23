Üç Kız Kardeş Oyuncuları ve Konusu

Birbirinden başarılı üç ismin yeni projede buluşacağı haberi izleyicileri mutlu etti. Nur Fettahoğlu Başak Daşman ve Şükran Ovalı müthiş bir proje ile bir araya geliyor. 3 muhteşem ismi birleştiren iddialı projenin isminin ise “Üç Kız Kardeş” olduğu öğrenildi. Bugüne kadar dizileri, sinema filmleri ve rol aldıkları yapımlar ile birlikte isimlerinden söz ettiren ve her zaman ekranlarda aranan yüzler arasında bulunan gözde oyuncular Nur Fettahoğlu, Şükran Ovalı ve Başak Daşman, Üç Kız Kardeş oyunu ile bir araya geliyor. Aynı sahneyi paylaşacak olan 3 kadın oyuncu, hayranlarını bu gelişme ile mutlu etti. Nur Fettahoğlu ekranlara son olarak Babil isimli televizyon dizisi projesi ile dönüş yapmıştı ancak dizinin final yapma kararı ardından ekranlardan uzak kalan Fettahoğlu’ndan yeni proje haberi bekleniyor idi. Güzel haberin paylaşılması ise uzun sürmedi. İşte yeni proje haberi…

Kısa süre önce Instagram sayfası üzerinden hayranlarına müjdeli haberi bildiren Nur Fettahoğlu, sonunda sevenleri ile buluşacağını üstelik çok iddialı bir projede rol alacağını belirtmiş oldu. Başak Daşman ise Akrep dizisinde rol almış ve performansı ile izleyicileri ekranlara kilitlemişti. 3 Kız kardeş dizisinin başrol oyuncularından biri olan Şükran Ovalı da sezon başında Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılmış ve ekranlara ne kadar yakıştığını bir kez daha kanıtlamıştı. Başarılı ismin özel bir projede buluşacağı haberi gündemde bomba etkisi yarattı. Başarılı 3 kadın oyuncu etkisini sert bir şekilde sürdürmeye devam eden pandemi sürecinde tiyatro sevenlere keyifli anlar yaşatacak ve Dijital Sahne’nin bir oyununda rol alacak. Anton Çehov'un eseri olan Üç Kız Kardeş’in, oyun haline getirildiği ve Zorlu PMS prodüksiyonu ve Based İstanbul işbirliği ile dijital sahne içinde yer aldığı ifade edildi. İbrahim Çiçek tarafından yönetmenliği üstlenilecek olan oyuna 3 oyuncu imzasını atacak. Oyunun 25 Şubat Perşembe akşamında saat 20.00’da Zorlu PMS Youtube kanalında yayınlanacağı öğrenildi. Nur Fettahoğlu müjdeli haberi yaptığı paylaşım ile hayranlarının bilgisine sundu.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 14:11