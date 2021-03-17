Türkiye'de Bir İlk! Distopya Dizisi Çekilecek

Özellikle son dönemde yurt dışında da büyük ilgi görmekte olan Türk dizileri yeni gelişmeler ile ilgileniyor. Bugüne kadar birbirinden iddialı projeleri başarılı oyuncu kadroları ile ekranlara getiren dizi sektörü, hem televizyon kanallarında hem de dijital platformlarda oldukça yüksek kazanımlar elde diyor. Edinilen son bilgilere göre ise Türk dizi sektörünün yeni bir projesi olduğu ve bu projenin Emre Kavuk yönetmenliği tarafından hayata geçirileceği öğrenildi. Dalgalar ve İzler ardından Emre Kavuk, hazırlık yaptığı yeni dizisi ile Türkiye'de bir ilki başaracak. İşte konu hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler…

Türkiye'nin ilk distopya dizisi olacak Memoria hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Distopya kelimesi ise olmaması gereken bir sistem, devlet, dünya ve toplum anlayışını ifade etmekte. Yani distopya, ütopyanın tam tersi oluyor ve Türkiye'de bu şekilde bir proje daha önce hiç ekranlara gelmedi.

Emre Kavuk yönetmenliğinde çekilecek olan Distopya dizisinin hazırlıkları şu an devam ediyor ancak ne zaman ekranlara geleceği ise henüz açıklanmadı. Buna rağmen kısa zaman içerisinde daha net bilgilere ulaşılacağı düşürmekte. İlerleyen günlerde dizi hakkında daha net bilgiler elde edilebilecek iken distopya dizisinin başlangıç tarihi ve nerede yayınlanacağı da öğrenilebilecektir. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek olan dizinin oyuncu kadrosu da konusu kadar güçlü. Oldukça iddialı bir şekilde ekranlara gelecek olan Distopya dizisi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı.

Yelda Gürkan dizinin cast direktörlüğünü üstlenecek. Türkiye'nin ilk distopya dizisinin oyuncu kadrosunda ise Bülent Emin Yarar, Şemsi İnkaya, Deniz Bolışık, Meral Çetinkaya, İlia Özkan, Sevcan Yaşar, Gonca Vuslateri, Fırat Doğruoğlu, Temmuz Yıldız ve Yasin Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncu isimleri yer alacak. Gazeteci Birsen Altuntaş, kulisten aldığı bilgilere göre merak içerisinde beklenen dizisinin oyuncu kadrosun bu şekilde şekillendiği haberini takipçileri ile paylaştı ve Emre Kavuk bu dizi ile iddiasını bugünlerde bile kanıtlamış oldu.