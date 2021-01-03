Türkan Hanım'ın Konağı dizisi Güliz kimdir? Seyhan Taşdemir Hayatı

TRT 1 ekranlarının gündüz kuşağı dizilerinden Türkan Hanım'ın Konağı her gün sabah saat 09.00'da ekranlara geliyor. Eski aile bağlarını anlatan dizi izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. TRT 1 resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre dizinin konusu; sıcak bir aile ortamı, birlikte sevinen, birlikte üzülen, birbirlerinin dertleriyle kederlenen insan hikayelerini bir araya getiriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Mürşit Ağa Bağ, Arzu Yanardağ, Ayşen İnci ve Buket Dereoğlu gibi usta oyuncular bulunuyor. Dizinin karakterlerinden Güliz'de izleyiciler tarafından beğenildi ve araştırılmaya başlandı.

Türkan Hanım'ın Konağı Güliz Kimdir?

TRT 1 ekranlarında her gün yayınlanan Türkan Hanım'ın Konağı Güliz karakteri dikkatleri üzerine çekti. Karaktere isim veren oyuncu ise Seyhan Taşdemir. 1997 doğumlu olan oyuncu lise eğitimi sonrasında Tümay Özokur Akademi okulunda eğitimine devam etmiştir. 2019 yılında düzenlenen Sinema Güzeli Yarışması’nda 1. olarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Aldığı eğitimler sonrasında birçok tiyatro projesinde görev alan Seyhan Taşdemir, Türkan Hanım'ın Konağı dizisiyle televizyon ekranlarına merhaba dedi.

Seyhan Taşdemir Kimdir?

Türkan Hanım'ın Konağı Güliz karakterini canlandıran Seyhan Taşdemir 23 yaşındadır. Dizideki rolünde bir şekilde konağa girmeyi başaran Güliz, konakta kendisini nelerin beklediğinden habersizdir. Haftaiçi hergün saat 09.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanan Türkan Hanım'ın Konağı dizisi izleyiciler tarafından beğeniyle izleniyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 17:01