Türk Televizyonlarına Kore'den Uyarlanan Yeni Dizi Geliyor

Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile son yılların dikkat çeken Ve adından sıkça söz ettiren isimlerinden birisi olan Burcu Özberk, uzun süredir ekranlarda gözükmüyordu. Güzel oyuncu en son, Fox TV’nin Çocukluk isimli dizisiyle gelmişti. Erdal Beşikçioğlu ile başrolünde oyunculuğu yaptığı dizi ile ekranlara erken veda etti.

Fox TV’de yayınlanması planlanan dizinin henüz Türkçe uyarlamasının ismi şu anlık belli değil. Ekranlara, romantik komedi türünde gelecek olan dizide birbirinden kıymetli ve başarılı oyuncular yer alıyor. Dizide Burcu Özberk dışında Melisa Döngel, Mehmet Korhan Fırat, Ceren Koç ve Sevda Baş’da kadroda bulunacak. Dizi kadrosuna son katılan isim ise Günay Karacaoğlu oldu.

2014 yılında Güney Kore’de yayınlandığı zaman, Koreliler tarafından büyük ilgi gören yapımın Türk versiyonu ise şimdiden merak konusu oldu.

Dizinin Kadrosu

Dizinin kadrosunda şu anlık, Burcu Özberk, Günay Karacaoğlu, Melisa Döngel, Mehmet Korhan Fırat, Ceren Koç ve Sevda Baş yer almaktadır.

Dizinin Türkçe adı ne olacak? Dizinin şu anlık uyarlama ismi bilinmemektedir. Dizi ekibi ilerleyen zamanlarda dizi uyarlamasının adını izleyiciler ile paylaşacak.

Dizinin konusu ise özetle şöyle:

Dizi, evlenip boşanan bir çiftin hikayesi üzerinden şekillenmiştir. Boşanan çifti, hayat bir kere daha karşı karşıya getirecektir.

Garsonluk yapan genç ve güzel Leyla yaşam standartlarının daha iyi olması ve mevcut yaşam koşullarının değişmesi için geçmişte mühendislik yapan Ozan ile aklının sesini dinleyerek mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilik istediği gibi yürümüyordur. Çok büyük zorluklar çektiği bu mantık evliliğini Leyla, Ozan ile evliliğini bitirmek zorunda kalmıştır.Hayat, Leyla ve Ozanı bir süre sonra tekrar karşılatıracaktır. Ozan, Leyla ile boşandıktan sonra kendisini işine verir bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Günün birinde Leyla, Ozan’ın yazılım şirketinde işe başlar.