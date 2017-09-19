Türk Sanat Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy , mayo ile görüntülendi !

Vietnam'ın başkenti Hanoi şehrinde gerçekleşen çekimler sırasında Hanoi'ye 4 saat uzaklıkta olan Ha Long Bay'a da (Ha Long Körfezi) Diva Bülent Ersoy, yıllar sonra ilk kez mayolu denize girerken görüntü verdi.
Son Güncelleme: 19.09.2017 11:42
“Dünya Güzellerim” isimli tv programının çekimleri için Vietnam'da bulunan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy yıllar sonra mayo ile görüntülendi.
Vietnam'ın başkenti Hanoi şehrinde gerçekleşen çekimler sırasında Hanoi'ye 4 saat uzaklıkta olan Ha Long Bay'a da (Ha Long Körfezi) Diva Bülent Ersoy, yıllar sonra ilk kez mayolu denize girerken görüntü verdi.