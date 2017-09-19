Galeriler Videolar
İstanbul 30°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
106659
ALTIN
146.741
DOLAR
3.4885
STERLİN
4.7192
EURO
4.1802
Açılışını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 'Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi' açıldı
Açılışını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 'Recep...
İl Emniyet Müdürü genelevin kapatma kararını sosyal medyadan paylaştı: 'The End'
İl Emniyet Müdürü genelevin kapatma...
FETÖ firarisi Emniyet Müdürü İstanbul'da yakalandı !
FETÖ firarisi Emniyet Müdürü İstanbul'da...
Ayaklı hasta, hastaneden yatalak çıktı
Ayaklı hasta, hastaneden yatalak çıktı
Şüpheli araçtan 57 kilo 852 gram esrar çıktı!
Şüpheli araçtan 57 kilo 852...

Türk Sanat Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy , mayo ile görüntülendi !

“Dünya Güzellerim” isimli tv programının çekimleri için Vietnam'da bulunan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy yıllar sonra mayo ile görüntülendi.

19 Eylül 2017 Salı 11:38
Türk Sanat Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy , mayo ile görüntülendi !

Vietnam'ın başkenti Hanoi şehrinde gerçekleşen çekimler sırasında Hanoi'ye 4 saat uzaklıkta olan Ha Long Bay'a da (Ha Long Körfezi) Diva Bülent Ersoy, yıllar sonra ilk kez mayolu denize girerken görüntü verdi.

Son Güncelleme: 19.09.2017 11:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ , Sinem Kobal iddialarına yanıt verdi !
Kıvanç Tatlıtuğ , Sinem Kobal iddialarına yanıt verdi !
O görüntüler Erdem Kınay'ı yaktı Erdem Kınay ve eşi Sinem Kınay boşanıyor mu ?
O görüntüler Erdem Kınay'ı yaktı Erdem Kınay ve eşi Sinem Kınay boşanıyor mu ?
İrem Derici Yoğun Bakıma Alındı! Son Sağlık durumu nasıl
İrem Derici Yoğun Bakıma Alındı! Son Sağlık durumu nasıl
Konser turnesinde olan Sıla'ya hırsızlık şoku
Konser turnesinde olan Sıla'ya hırsızlık şoku
Floyd Mayweather'tdan şok açıklamalar :'Paranın içinde ölmek istiyorum !..'
Floyd Mayweather'tdan şok açıklamalar :'Paranın içinde ölmek istiyorum !..'
Hakan Sabancı'da kolunda bir servet taşıyor !
Hakan Sabancı'da kolunda bir servet taşıyor !
Yılın düğünü gerçekleşti Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Fransa'da evlendi !
Yılın düğünü gerçekleşti Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Fransa'da evlendi !
Amca yeğen yargılanıyor!
Amca yeğen yargılanıyor!
Ünlü oyuncular Erkan Can ve Güven Kıraç trafik kazası geçirdi !
Ünlü oyuncular Erkan Can ve Güven Kıraç trafik kazası geçirdi !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim