Türk pop müziğinde uzay yarışı kızıştı!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi olan NASA'nın Mars'a yolladığı Perseverance (Azim) adlı araç, 7 aylık yolculuğunun ardından Mars'a ulaştı. ABD'nin kızıl gezegene gönderdiği 9'uncu araç olan Perseverance, Mars'ın Jezero Kraterine indi. 30 Haziran 2020'de yolculuğuna başlayan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki aracın 470 milyon kilometre yol katettiği kaydedildi. Mars'tan özel görüntüleri Dünya'ya ulaştıran Perseverance, üzerinde toplamda 20 gelişmiş kameranın bulunduğu aktarıldı. Öte yandan araçta kamerayla donatılmış küçük bir helikopterin de bulunduğu ve bu helikopterin gezegenden görüntüler yollamaya başladığı kaydedildi.

Mustafa Sandal ve Kenan Doğulu'nun uzay yarışı!

NASA'nın bu heyecan verici Mars göreviyle ilgili Türk uzaylı Mustafa Topaloğlu'ndan bir yorum gelmese de Türk müzik dünyası bu gelişmelere sessiz kalmadı. Mars göreviyle ilgili kendisini kızıl gezegende gösteren bir fotoğraf paylaşan şarkıcı Kenan Doğulu "Buralar da fena değil" dedi ve yılın ilk konserinin Mars'ta yapılması önerisini dillendirdi.

Kenan Doğulu'nun bu paylaşımına bir başka ünlü şarkıcı olan Mustafa Sandal'dan yorum geldi. Kendisinin "Ay'a benzer yüreğim" adlı bir şarkısının da bulunduğunu kaydeden Mustafa Sandal, Kenan Doğulu'ya "Hop Kenan Doğulu, önce ben ay dansımı bitireyim" mesajını gönderdi. Mustafa Sandal ile Kenan Doğlu arasındaki uzay mücadelesine gerçek uzaylı Mustafa Topaloğlu'nun ne tepki vereceği merak ediliyor.

Mars'ta konuşsanız sesiniz nasıl çıkar?

NASA'nın yeni gönderdiği Perseverance dışında InSight ile Curiosity isimli iki aracı daha Mars yüzetinde araştırmalar yürütüyor. Öte yandan Perseverance'den gelen bazı kayıtları yayınlamaya başlayan NASA, Mars'ta kaydedilen sesleri yüklemeye başladı. Üç farklı kategori bulunan sayfada Dünya'dan bazı sesleri içeren bir kategori ile Mars'taki seslerin paylaşıldığı bir kategori bulunuyor. Diğer kategori olan "You on Mars"ta ise sayfayı ziyaret edenler kendi seslerini kaydediyor ve seslerinin Mars'ta nasıl duyulacağını öğrenmiş oluyor.