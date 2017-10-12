Tümer Metin ve Gamze Topuz ayrılığa dayanamadı !

Ayrılık hasretine daha fazla dayanamayan Tümer Metin ve Gamze Topuz çifti yaklaşık on gün önce yeniden birlikte olmaya başladı.Güzel oyuncu Gamze Topuz ile eski futbolcu ama şimdilerde de yorumculuk yapan Tümer Metin Nişantaşı Dutluk isimli mekanda sabahlara kadar eğlendi.

Ayrılıkları fazla sürmeyen ünlü çift Nişantaşı Dutluk isimli mekanda romantik anlar yaşadı.Çalan şarkılara beraber eşlik eden çift birbirlerine ilanı aşk ettiler.Eğlence çıkısı görüntülenen ünlü çift , "Biz gayet mutluyuz." diyerek evlerinin yolunu tuttu.