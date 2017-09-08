Tümer Metin sevgilisi Gamze Topuz'dan ayrıldı

İlk olarak Merve Boluğur Murat Dalkılıç çiftiyle başlayan ayrılık haberleri Alişan ve Eda Erol'la devam etmişti. Bir ayrılık haberi de eski futbolcu Tümer Metin'nde geldi. Milli yıldız instagram hesabından yaptığı açıklamayla sevgilisi Gamze Topuz'la ayrıldığını açıkladı.

Yaptığı açıklamada; "Gamze Topuz ile 8 aydır sevgiyle sürdürdüğümüz ilişkimizi, birbirimizi yormamak aramızdaki sevgi ve saygıyı daha fazla yitirmemek adına sonlandırma kararı aldık. Kendisine bundan sonra ki yaşantısında mutluluklar diler o güzel kızı ile sağlık sıhhat ve huzur içinde yaş almasını temenni ederim. Bu hassas dönemde sizlerden de aynı hassasiyeti göstermenizi önlemle rica ediyorum" diyerek yolları ayırdığını duyurdu.