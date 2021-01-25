Tuğba Özerk Konuştu! Neslihan Atagül’ün Hastalığı ile 12 Yıldır Savaşıyorum Anne Olamadım

Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün geçirdiği rahatsızlık geçen haftanın en çok konuşulanlarından bir olmuştu. Şok bir açıklama da Tuğba Özerk’ten geldi. Özerk aynı hastalıkla kendisinin de 12 yıldır savaştığını açıkladı ve Neslihan Atagül’e seslendi.

Güzel oyuncu Neslihan Atagül’e geçtiğimiz günler de teşhis konulmuştu. Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulan Atagül ise kısa bir süre sonra sağlık problemleri nedeniyle de başrol oyuncusu olarak bulunduğu Sefirin Kızı dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Özellikle güzel oyuncu son zamanlarda çok kilo vermişti. Bu da hayranlarını oldukça üzmüştü. Tuğba Özerk ise aynı hastalıkla 12 yıldır savaştığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım da ise Neslihan Atagül’ü ele aldı. Özerk bu hastalık yüzünden anne olamadığını söyledi!

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Neslihan Atagül, son zamanlarda hızla kilo vermesi nedeniyle gözleri üstüne çekmişti. Daha sonra ise Sefirin Kızı setinde fenalaşması sonucu hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı.

Ardından ise sosyal medyadan hastalığını açıklayan Atagül, vücudunun daha fazla dayanmadığını bu nedenle de ekibe veda ettiğini açıklamıştı. 28 yaşındaki güzel oyuncu dinlenmeye ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı.

Atagül’ün rahatsızlığı ise geçirgen bağırsak sendromuydu. Belki birçoğumuzun ilk defa duyduğu hastalık ise oldukça korkutucu. İlerleyen durumlarda ölüme kadar götürebilen bu hastalık stres, yanlış beslenme, aşırı ilaç kullanımı, fazla ağrı kesici alımı gibi sebeplerden de ortaya çıkabiliyormuş.

Tuğba Özerk Konuştu!

Tuğba Özerk ise aynı hastalıkla tam 12 yıldır mücadele ettiğini açıkladı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Özerk, Atagül ve ailesine geçmiş olsun dedi ve yaşadığı mücadeleden bahsetti. Bu sebep yüzünden yumurtalık sayısının azaldığını ve anne olamadığını açıkladı.

ANNE OLAMADIM

Güzel şarkıcı, hastalığın çok yaygın olduğunu ve 12 yıldır bu hastalıkla savaştığını açıkladı. Zamanında konsere bile çıkamayacak kadar acı çektiğini anlattı. Bu hastalık yüzünden Özerk, bebek sahibi olamadığını anlattı. Anne olmayı çok istediğini ve bundan sonra olursa teknoloji sayesinde olacağını aktardı!