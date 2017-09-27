Tuğba Ekinci mastürbasyon sahnesinden dolayı ‘New York in New York' filminde oynayamayacak !

Sinan Çetin'in yeni filmi ‘New York in New York' için Tuğba Ekinci'ye teklif götürüldü.Ekinci'nin bu teklifi sevgilisi yüzünden geri çevirdiği öğrenildi.
Berlin in Berlin'in devamı olarak çekilecek filmde başroldeki karakteri Tuğba Ekinci'nin 3.5 yıldır aşk yaşadığı sevgilis Ahmet Yıldırım canlandıracak.Filmdeki cesur sahneler nedeniyle Yıldırım, Tuğba Ekinci'nin bu filmde rol almasını istemedi.
Tuğba Ekinci'nin konuyla ilgili açıklamaları ;
Tuğba Ekinci , "3,5 yıldır aşk yaşadığım Ahmet Yıldırım'a ve ailesine büyük saygı duyuyorum.Onların ne hissettiklerini çok iyi anladığım için kararlarını olgunlukla karşıladım." dedi.
Yurt dışından ilk ödül
Hatırlandığı üzere Hülya Avşar , Berlin in Berlin filmindeki üstün performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü Türkiye'ye getirmişti.