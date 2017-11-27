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Tuğba Ekinci dediğini yaptı , Nur Yerlitaş'ı savcılığa şikayet etti !

'O Şimdi Asker' şarkısıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Tuğba Ekinci dediğini yaptı .Ünlü modacı Nur Yerlitaş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

27 Kasım 2017 Pazartesi 16:42
Tuğba Ekinci dediğini yaptı , Nur Yerlitaş'ı savcılığa şikayet etti !

Geçtiğimiz günlerde Ünlü modacı Nur Yerlitaş şehitlerimiz hakkında söylediği sözlerle gündeme bomba gibi düşmüştü.Nur Yerlitaş'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette 'Şehitler' için kullandığı skandal sözler tepki çekmeye devam ediyor.

Bu sözlerin ardından Nur Yerlitaş'ı eleştiren Tuğba Ekinci, "Bu işin peşini bırakmayacağım. O bu camiadan silinecek" demişti.

TUĞBA EKİNCİ DEDİĞİNİ YAPTI

Ünlü modacı Nur Yerlitaş 'Şehitler' ile ilgili olarak , "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmıştı.Nur Yerlitaş'a tepkiler çığ gibi büyüyor.Nur Yerlitaş'a yakın dostu Demet Akalın'dan sonra bir şok da Tuğba Ekinci'den geldi. Tuğba Ekinci , Nur Yerlitaş'ı, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “devletin egemenlik alamatlerini aşağılama” suçlarından cezalandırılması istedi.

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