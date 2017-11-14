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Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen dudak dudağa !

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile bir AVM'de dudak dudağa görüntülendi. Tuba Büyüküstün , kendisinden 7 yaş küçük olan sevgilisi Umut Evirgen'e geçtiğimiz günlerde de sosyal medya yasağı getirmişti.

14 Kasım 2017 Salı 10:28
Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen dudak dudağa !

Tuba Büyüküstün eşi Onur Saylak'tan boşanmasının ardından kendisinden 7 yaş küçük olan   Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı.Geçtiğimiz yaz aylarında magazin gündemine bomba gibi düşen aşklardan biri de güzel oyuncu Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen çifti oldu.Umut Evirgen'in Emirgan’daki gecce kulübü olan ‘Gizli Kalsın’ın sahibi olduğu biliniyor.

Bir AVM'de 'Doğu Ekspresinde Cinayet' adlı filmi izledikleri öğrenen ünlü çift etraftakilere aldırış etmeden yürüyen merdivende defalarca öpüştü.Filmin sonunda tekrar aşka gelerek öpüşen çift kameralara da yakalandı.

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