Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen dudak dudağa !

Tuba Büyüküstün eşi Onur Saylak'tan boşanmasının ardından kendisinden 7 yaş küçük olan Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı.Geçtiğimiz yaz aylarında magazin gündemine bomba gibi düşen aşklardan biri de güzel oyuncu Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen çifti oldu.Umut Evirgen'in Emirgan’daki gecce kulübü olan ‘Gizli Kalsın’ın sahibi olduğu biliniyor.

Bir AVM'de 'Doğu Ekspresinde Cinayet' adlı filmi izledikleri öğrenen ünlü çift etraftakilere aldırış etmeden yürüyen merdivende defalarca öpüştü.Filmin sonunda tekrar aşka gelerek öpüşen çift kameralara da yakalandı.