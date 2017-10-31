Tuba Büyüküstün'den sevgilisine 'sosyal medya' yasağı !

Geçtiğimiz yaz aylarında magazin gündemine bomba gibi düşen aşklardan biri de güzel oyuncu Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen çifti oldu.Tuba Büyüküstün ve kendisinden 7 yaş küçük olan sevgilisi Umur Evirgen geçen yazdan beri mutlu bir birliktelik yaşıyor.Umut Evirgen'in Emirgan’daki gecce kulübü olan ‘Gizli Kalsın’ın sahibi olduğu biliniyor.

Gelen iddialara göre güzel oyuncu Tuba Büyüküstün sevgilisini çok kıskanıyor.Öyle ki sevgilisinin sosyal medya hesaplarını didik didik kontrol ediyor.Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen’in Instagram’da takip ettiği kişileri bile inceliyor. Eski kız arkadaşlarını takip edip etmediğini bile kontrol ediyor.Umut Evirgen ise Tuba Büyüküstün’ün bir dediğini iki etmiyor.

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün 6 yıldır evli olduğueşi Onur Saylak’dan 4 ay önce boşanmıştı.